Vídeo: preguiça oferece pata e "pede ajuda" para atravessar BR 101 em Aracruz

Um bicho-preguiça protagonizou uma cena fofa ao ser resgatado na tarde desta quinta-feira (19), em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Pessoas que passavam pela BR 101 , no distrito de Jacupemba, viram o animal às margens da rodovia. Ao ser incentivado por um dos moradores a ir até uma mata próxima, o bichinho fez um gesto de oferecer a pata para atravessar a estrada.

Uma das pessoas que parou no local foi o operador de equipamentos móveis, Jakson Gaia, de 34 anos. Ele saiu de Linhares, e seguia para casa onde mora, em Jacupemba. “Ele estava entrando na BR 101 e tinha carretas passando na hora. Não poderia deixar ela lá”, conta.

Outros dois homens, que passavam pela rodovia, também pararam para ajudar. No vídeo, um deles conversa com o animal e diz “Vamos para lá?”, apontando em direção a mata, do outro lado da pista. O bicho, então, oferece a pata para ele. “Ele estava conversando com o animal de forma carinhosa, tentando fazer ele atravessar”, relata Jakson.

Bicho-preguiça oferece pata para atravessar BR 101 em Aracruz Crédito: Mayara Dambrozio Amorim