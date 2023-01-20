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Momento fofura

Vídeo: preguiça oferece pata e "pede ajuda" para atravessar BR 101 em Aracruz

A cena foi protagonizada no ser resgate ocorrido nesta quinta-feira (19). Pessoas que passavam pela rodovia, viram o animal às margens da mesma e pararam para ajudar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jan 2023 às 11:52

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 11:52

Um bicho-preguiça protagonizou uma cena fofa ao ser resgatado na tarde desta quinta-feira (19), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Pessoas que passavam pela BR 101, no distrito de Jacupemba, viram o animal às margens da rodovia. Ao ser incentivado por um dos moradores a ir até uma mata próxima, o bichinho fez um gesto de oferecer a pata para atravessar a estrada.
Uma das pessoas que parou no local foi o operador de equipamentos móveis, Jakson Gaia, de 34 anos. Ele saiu de Linhares, e seguia para casa onde mora, em Jacupemba. “Ele estava entrando na BR 101 e tinha carretas passando na hora. Não poderia deixar ela lá”, conta.
Outros dois homens, que passavam pela rodovia, também pararam para ajudar. No vídeo, um deles conversa com o animal e diz “Vamos para lá?”, apontando em direção a mata, do outro lado da pista. O bicho, então, oferece a pata para ele. “Ele estava conversando com o animal de forma carinhosa, tentando fazer ele atravessar”, relata Jakson.
Bicho-preguiça oferece pata para atravessar BR 101 em Aracruz
Bicho-preguiça oferece pata para atravessar BR 101 em Aracruz Crédito: Mayara Dambrozio Amorim
O homem conta que, por morar na área rural, tem experiência no manejo com bichos, por isso resolveu pegar o animal e atravessar com ele, a salvo. “Levei até a mata, que é o habitat dele, e o bicho saiu andando. Fiquei mais um pouco por lá, para garantir que não iria voltar”, disse o morador.

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