Veículo com mais de 40 multas é guinchado na Praia do Canto em Vitória

Um caso inusitado chamou a atenção da Guarda Municipal de Vitória durante um patrulhamento de rotina na Praia do Canto, na Capital capixaba, na tarde desta segunda-feira (23). Ao emitirem uma multa a um condutor por estacionar em local proibido, os agentes descobriram que o veículo – que também estava com pneus completamente carecas e com ferros à mostra – possuía mais de 40 ocorrências.
A descoberta só foi possível após os agentes da consultaram a situação do carro, um Jeep Renagade, junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran ES).
Apenas da Prefeitura de Vitória, o veículo acumulava 26 multas, entre leves e gravíssimas. As ocorrências também ultrapassam as barreiras estaduais, com infrações de trânsito também no Rio de Janeiro. Além disso, o licenciamento do veículo está atrasado desde 2018.
De acordo com a Guarda, o valor a ser pago pelas 40 multas para a regularização do veículo é de R$ 21.423,19.
O carro foi retido e encaminhado para um pátio de veículos em Cariacica.