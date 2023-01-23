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Canetadas acumuladas

Veículo com mais de 40 multas é guinchado na Praia do Canto em Vitória

Situação foi descoberta por agentes da Guarda Municipal, após emitirem uma multa ao condutor por estacionar em local proibido; veículo também possui ocorrências até no Rio
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

23 jan 2023 às 17:44

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 17:44

Veículo foi guinchado após condutor estacionar em local proibido no bairro Praia do Canto, em Vitória
Veículo foi guinchado após condutor estacionar em local proibido no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Um caso inusitado chamou a atenção da Guarda Municipal de Vitória durante um patrulhamento de rotina na Praia do Canto, na Capital capixaba, na tarde desta segunda-feira (23). Ao emitirem uma multa a um condutor por estacionar em local proibido, os agentes descobriram que o veículo – que também estava com pneus completamente carecas e com ferros à mostra – possuía mais de 40 ocorrências. 
A descoberta só foi possível após os agentes da consultaram a situação do carro, um Jeep Renagade, junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran ES).
Apenas da Prefeitura de Vitória, o veículo acumulava 26 multas, entre leves e gravíssimas. As ocorrências também ultrapassam as barreiras estaduais, com infrações de trânsito também no Rio de Janeiro.  Além disso, o licenciamento do veículo está atrasado desde 2018.
De acordo com a Guarda, o valor a ser pago pelas 40 multas para a regularização do veículo é de R$ 21.423,19.
O carro foi retido e encaminhado para um pátio de veículos em Cariacica.  

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