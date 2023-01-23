Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo

Pipas deixaram quase 200 mil pessoas sem energia no ES em 2022

Segundo a EDP, que distribui energia elétrica em boa parte do ES, foram quase mil ocorrências envolvendo pipas só no ano passado; Grande Vitória foi a região mais afetada
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

23 jan 2023 às 15:59

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 15:59

Pipa
Soltar pipa é uma brincadeira que se não praticada em segurança, pode causar diversos tipos de acidentes  Crédito: Pixabay
Com a chegada do verão e das férias, muitos adultos e crianças aproveitam o período para se divertir soltando pipas em diversos locais públicos, como ruas, praças e quadras. No entanto, quando feita sem segurança, a brincadeira pode levar à falta de energia elétrica e até provocar acidentes graves.
Para se ter dimensão dos prejuízos que as pipas podem causar, a EDP, distribuidora de energia elétrica que atua no Espírito Santo, realizou um levantamento entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado. Nele, foram registradas 982 ocorrências nas cidades de área de concessão da empresa. Como resultado, 195 mil clientes da distribuidora tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, sendo que 102 mil usuários afetados estavam na Grande Vitória
No intuito de alertar à população sobre os riscos que o contato das pipas com as redes elétricas pode causar, confira dicas de segurança que as pessoas devem ter durante a brincadeira. 
  • Procurar espaços abertos onde não exista o contato com fios de energia, como parques e campos;
  • Empinar pipas longe da rede elétrica, em ambientes onde não exista cabos de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular;
  • Caso a pipa fique enroscada em fios elétricos, a indicação é não tentar retirá-la;
  • Não usar varas e nem subir em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa de fios elétricos;
  • Não arremessar objetos, como a "marimba" (pedra amarrada a uma linha), na rede elétrica para o resgate da pipa;
  • Jamais usar cerol ou "linha chilena", visto que o corte de uma fiação interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo causar curto-circuito.

Veja Também

Macaco-sagui albino é flagrado em Cachoeiro e intriga moradores

Pai dos quíntuplos capixabas bate meta de R$ 2,5 mi para tratar câncer

Não deu praia? Veja 10 opções de lazer na Grande Vitória para dias de chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp espírito santo Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados