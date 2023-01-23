Pipas deixaram quase 200 mil pessoas sem energia no ES em 2022

Com a chegada do verão e das férias, muitos adultos e crianças aproveitam o período para se divertir soltando pipas em diversos locais públicos, como ruas, praças e quadras. No entanto, quando feita sem segurança, a brincadeira pode levar à falta de energia elétrica e até provocar acidentes graves.
Para se ter dimensão dos prejuízos que as pipas podem causar, a EDP, distribuidora de energia elétrica que atua no Espírito Santo, realizou um levantamento entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado. Nele, foram registradas 982 ocorrências nas cidades de área de concessão da empresa. Como resultado, 195 mil clientes da distribuidora tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, sendo que 102 mil usuários afetados estavam na Grande Vitória.
No intuito de alertar à população sobre os riscos que o contato das pipas com as redes elétricas pode causar, confira dicas de segurança que as pessoas devem ter durante a brincadeira.
- Procurar espaços abertos onde não exista o contato com fios de energia, como parques e campos;
- Empinar pipas longe da rede elétrica, em ambientes onde não exista cabos de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular;
- Caso a pipa fique enroscada em fios elétricos, a indicação é não tentar retirá-la;
- Não usar varas e nem subir em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa de fios elétricos;
- Não arremessar objetos, como a "marimba" (pedra amarrada a uma linha), na rede elétrica para o resgate da pipa;
- Jamais usar cerol ou "linha chilena", visto que o corte de uma fiação interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo causar curto-circuito.