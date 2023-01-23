Pai dos quíntuplos capixabas bate meta de R$ 2,5 mi para tratar câncer

"Comemorando mais uma etapa. Graças a Deus, a vocês, a toda essa corrente com amigos e familiares, a todos que compartilharam... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que já estaria negociando, pagando e partindo para cima dessa cura. Nós acreditamos, vocês acreditaram mais ainda, compraram essa briga. Não tenho palavras. A luta é nossa. Quero muito agradecer"