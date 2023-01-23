Pai dos quíntuplos capixabas bate meta de R$ 2,5 mi para tratar câncer

Em apenas quatro dias, o frio na barriga e o medo transformaram-se em esperança e agradecimentos: Jayme Reisen, o pai dos quíntuplos capixabas, conseguiu bater a meta de uma "vaquinha" criada para custear o tratamento de um câncer – arrecadando R$ 2,5 milhões. A felicidade estava estampada no rosto dele e da esposa, Mariana Mazzeli, quando o casal anunciou que o objetivo havia sido alcançado na última quinta-feira (19).
Nas redes sociais, os dois agradeceram aos que compartilharam a publicação com o pedido de ajuda e também àqueles que colaboraram financeiramente. Anteriormente, em uma transmissão ao vivo, eles haviam se emocionado e explicado que as sessões de quimioterapia não estavam surtindo o efeito esperado. Desta vez, o vídeo foi de agradecimento.
"Comemorando mais uma etapa. Graças a Deus, a vocês, a toda essa corrente com amigos e familiares, a todos que compartilharam... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que já estaria negociando, pagando e partindo para cima dessa cura. Nós acreditamos, vocês acreditaram mais ainda, compraram essa briga. Não tenho palavras. A luta é nossa. Quero muito agradecer"
A esposa dele e mãe dos quíntuplos capixabas também comemorou e agradeceu. "Estamos muito felizes. Domingo passado eu estava com um frio absurdo na barriga, morrendo de medo de não conseguir. Hoje estamos agradecendo. Agora temos um longo caminho pela frente e contamos com as orações", disse Mariana.
Segundo o texto publicado pela família no site do financiamento coletivo, Jayme foi submetido a vários procedimentos, inclusive um estudo do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, desde quando foi diagnosticado com câncer, em abril do ano passado. Contudo, ele não obteve melhora significativa e as dores se intensificaram ao ponto de o impossibilitar de realizar atividades diárias.
Depois disso, de acordo com o influenciador, a equipe médica que cuida do caso chegou à conclusão de que a única saída seria um tratamento chamado "Cart-T Cell Therapy", que tem um custo muito elevado. Segundo a família, apenas os procedimentos de coleta e infusão custam R$ 2,5 milhões.
Além disso, conforme explicado em live transmitida no domingo (15), existem outros procedimentos cujos custos deverão ser arcados pela família. Apesar de aberta com a meta de R$ 3 milhões, a "vaquinha" foi encerrada pelo casal assim que atingiu a quantia almejada de R$ 2,5 milhões.