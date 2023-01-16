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Luta pela vida

Pai dos quíntuplos capixabas faz vaquinha e pede ajuda para tratar câncer

Campanha em plataforma de financiamento coletivo pretende arrecadar R$ 3 milhões; organismo de Jayme Reisen não respondeu às quimioterapias
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 jan 2023 às 14:53

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 14:53

Criar um filho é uma tarefa difícil. Criar cinco é uma missão ainda maior. Para o influenciador digital Jayme Reisen, natural de Guarapari e pai dos quíntuplos capixabas, o desafio está em um nível acima: lutando contra um câncer desde abril de 2022, ele agora precisa arrecadar mais de R$ 2 milhões para o tratamento e pede ajuda das pessoas, por meio de uma "vaquinha" na internet.
Segundo o texto publicado pela família no site do financiamento coletivo, Jayme foi submetido a vários procedimentos, inclusive um estudo do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Contudo, não obteve melhora significativa e as dores se intensificaram ao ponto de o impossibilitar de realizar atividades diárias.
Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos
Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos Crédito: Reprodução | Redes Sociais
No domingo (15), o casal fez uma transmissão ao vivo em uma rede social na qual possui quase 500 mil seguidores. O capixaba se emocionou ainda nos primeiros minutos da live, e foi Mariana quem começou a dar as notícias sobre o tratamento. "O Jayme sempre muito positivo, trabalhando, treinando, uma vida normal. A gente veio encarando de peito aberto, só que chegou um momento em que a gente não consegue mais seguir sozinhos", disse.

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"Quem me conhece sabe do meu jeito de encarar essa doença: de peito aberto, para cima, não ter medo e ser otimista", afirmou Jayme, se dirigindo aos expectadores da transmissão. Ele explicou que fez seis sessões de quimioterapia, mas que o organismo não reagiu da maneira esperada.
Depois disso, de acordo com o influenciador, a equipe médica que cuida do caso chegou à conclusão de que a única saída seria um tratamento chamado "Cart-T Cell Therapy", que tem um custo muito elevado. "Minha batalha, no momento, é contra o meu plano de saúde, que me deu uma negativa. Eu esperava ser abraçado. Nesse momento, com essa negativa, eu não tenho de onde tirar o recurso", reclamou.

Entenda o tratamento do pai dos quíntuplos

A oncologista Juliana Alvarenga explicou que as "Car-T Cells" são células produzidas em laboratório, derivadas dos linfócitos T do próprio paciente. "Em determinados momentos, os linfócitos T, que são nossas células de defesa, podem perder a capacidade de enxergar as células do câncer e destruí-las. As 'Car-T Cells' são linfócitos modificados que readquirem a capacidade de ver as células cancerígenas."
De acordo com a especialista, é uma terapia personalizada, em vez de medicamentos sintéticos que agem em alvos específicos. "Elas são capazes de identificar as células cancerígenas, pois é adicionado um receptor artificial, denominado antígeno quimérico ou 'Car', que permite a identificação específica das células cancerígenas", continuou.

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Na live, Jayme disse que o valor para realizar a coleta e infusão é de R$ 2,5 milhões. Além disso, existem outros procedimentos cujos custos deverão ser arcados pela família. Ele informou que irá recorrer na Justiça para que o plano arque com os custos. "Eu não acho justo. Pago plano de saúde a vida toda. Pago plano de saúde para cinco filhos", desabafou.

"Vaquinha": como ajudar

Frase recorrente nas publicações, "vamos para cima" é um dos símbolos da positividade de Jayme, que concluiu a transmissão do último domingo (15) com otimismo. "Eu espero que o próximo passo seja muito melhor e com notícias mais felizes."
Até esta segunda-feira (16), mais de R$ 800 mil foram arrecadados por meio de doações de mais de 16 mil apoiadores. O link para ajudar está nos perfis das redes sociais da família e pode ser acessado clicando aqui. É possível doar qualquer valor.

O que diz o plano de saúde?

Segundo Mariana Mazzelli, o plano da família é o Unimed Premium Nacional. A empresa se pronunciou por nota, informando "que preza pelo melhor atendimento a seus beneficiados e que cobre todos os procedimentos incluídos pela Agência Nacional de Saúde (ANS)".

O que diz o SUS?

A reportagem de A Gazeta procurou o Ministério da Saúde para saber se o Sistema Único de Saúde (SUS) custeia esse tipo de tratamento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também foi consultada para saber se o tratamento consta ou não no rol e, consequentemente, quais seriam as obrigações do plano de saúde. 
Assim que um retorno for dado, esta reportagem será atualizada.

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