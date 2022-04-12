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Em tratamento

Linfoma: entenda câncer que atingiu pai de quíntuplos capixabas

É um tipo de câncer com origem no sistema linfático, conjunto de órgãos e tecidos espalhados pelo corpo responsáveis por produzir e amadurecer as células de defesa do organismo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 17:16

Natal dos quíntuplos capixabas: Laís, Beatriz, Bella, Benício e Jayme posam com os papais Mariana Mazzeli e Jayme Reisen
Jayme Reisen recebeu o diagnóstico de Linfoma Crédito: Paula Freire|@paulafreirefotografa
O pai dos quíntuplos capixabas, Jayme Reisen, de 39 anos, recebeu o diagnóstico de Linfoma, um câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade. O empresário soube do resultado na última sexta-feira (18) após "15 dias de incertezas", quando passou por exames e visitou vários médicos, como contou em um vídeo publicado no Instagram.
Ao lado da esposa, Mariana Mazzelli, ele relatou que os dias têm sido difíceis, mas pretende encarar a doença "de peito aberto". Antes do diagnóstico, Jayme identificou "uma massa". Foi o que motivou uma tomografia, responsável por identificar o câncer.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o linfoma ou doença de Hodgkin é um tipo de câncer com origem no sistema linfático, conjunto de órgãos e tecidos, espalhados pelo corpo, responsáveis por produzir e amadurecer as células de defesa do organismo. Formado por vasos e gânglios, ele também drena e filtra o excesso de líquido do corpo.
“Os sintomas se manifestam com a presença de linfonodos, que se apresentam como caroços ou ínguas nas regiões do pescoço, axilas e virilha. A alteração costuma ser lenta e indolor. Dependendo de onde o câncer está localizado, o paciente pode ainda ter febre, perda de peso, fraqueza e aumento do volume do abdômen”, explica Lorraine Juri, médica do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV).

TRATAMENTO

É importante o diagnóstico precoce. "Quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores as chances de cura. Ao perceber um caroço ou íngua no pescoço, na axila ou na virilha, desconfie. Procure um médico, investigue", diz a médica.
A quimioterapia e a radioterapia são as duas principais formas de tratar o linfoma de Hodgkin. O tratamento leva em conta fatores como idade da pessoa, estado clínico geral, tipo e localização do linfoma.
"Os tratamentos mais comuns para os linfomas são as quimioterapias, radioterapias e transplantes de medula, mas o paciente que faz acompanhamento médico rotineiro e tem a detecção rápida, passa por esses processos de forma leve e com um percentual elevado de cura", completa o hematologista da Medquimheo, Wesley Lemgruber.
Este tipo de câncer pode ocorrer em qualquer faixa etária, de acordo com o Inca. Os homens têm maior propensão à doença do que as mulheres. No país, 2.640 novos casos são diagnosticados por ano.

LINFOMA NÃO HODGKIN

Já o linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer com origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin.
O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças. Como o tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar. Pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos. De modo geral, o LNH torna-se mais comum à medida que as pessoas envelhecem.
Por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. Entre os linfomas, é o tipo mais incidente na infância. Os homens são mais predispostos do que as mulheres. Os atores Edson Celulari e Reynaldo Gianecchini, a ex-presidente Dilma Rousseff e a autora Glória Perez tiveram a doença. 

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