Câncer de rim: confira 5 sinais que podem indicar o tumor

Homem com dor no abdômen Crédito: Shutterstock

O câncer renal corresponde a 3% dos cânceres nos adultos, sendo mais comum na faixa etária dos 50 aos 70 anos. A doença ocorre duas vezes mais nos homens que nas mulheres e tem como fatores o tabagismo, a obesidade, a hipertensão e o histórico familiar que podem ajudar a desencadear a formação dos tumores.

Para alertar a população, março é considerado o mês de conscientização do câncer nos rins . Apesar do mês estar no fim, sempre vale lembrar da importância do diagnóstico precoce em qualquer época, já que os pacientes não sentem muitos sintomas com a doença em seu estágio inicial, período mais importante em se detectar o tumor para que as chances de cura sejam maiores.

VEJA 5 SINAIS QUE PODEM INDICAR O CÂNCER RENAL

Pacientes podem apresentar dor abdominal em flancos (porção lateral do abdome) ou nas costas

Presença de sangue na urina

Massa abdominal palpável (aumento do volume na região lateral do abdômen ou no dorso)

Dor lombar (dor no fim das costas)

Perda de apetite e febre de origem indeterminada

A oncologista clínica Juliana Alvarenga conta que o principal fator de risco é o tabagismo . "Alguns outros fatores podem aumentar o risco, como a obesidade, a hipertensão, a doença renal crônica dialítica, a doença renal policística e a exposição ocupacional a derivados de petróleo. História familiar positiva, principalmente em parentes de primeiro grau, e determinadas síndromes genéticas também", diz.

A médica conta que, geralmente, o ultrassom é o primeiro exame a ser pedido, podendo ser complementado com tomografia ou ressonância de abdômen. "Mais da metade dos cânceres de rim são achados incidentalmente. Normalmente, o paciente faz um ultrassom ou tomografia por outro motivo e acaba sendo visualizado um nódulo no rim", diz Juliana Alvarenga.

SINAIS SILENCIOSOS

Os sinais desse tumor são pouco comuns na fase inicial da doença. Mas, à medida que há progressão da doença, podem surgir alguns sintomas. Os principais são: o sangue na urina, o inchaço ou massa na região abdominal, a dor constante em região lombar, cansaço em excesso e perda de peso constante. Uma pequena parte das pessoas acometidas pelo câncer nos rins – de 6 a 10% - têm dores nos flancos, sangue na urina e massa abdominal palpável.

"O câncer de rim, geralmente, é detectado por acaso. O paciente acaba fazendo os exames por algum outro motivo e então descobre que tem um tumor. Por isso, o ideal é que, a partir dos 50 anos, as visitas a um urologista sejam regulares para a realização de exames de rotina"

TRATAMENTOS

A médica conta que o tratamento é definido de acordo com a extensão da doença. No primeiro estágio, quando o tumor é menor que quatro centímetros, pode se realizar a nefrectomia parcial, crioablação ou radiofrequência, em casos selecionados.

Nos estadiamentos II e III, quando o tumor está restrito ao rim, o tratamento recomendado é a nefrectomia radical (a ressecção total do rim acometido). "Em paciente com alto risco de recidiva, deve-se considerar o tratamento adjuvante com imunoterapia por um ano", explica a oncologista clínica Carolina Nolasco, da Oncoclínicas-ES.

Já no estadiamento IV, quando o paciente apresente doença à distância de pequeno volume ou lesão única em outro órgão, principalmente no pulmão, recomenda-se avaliação, seguido de imunoterapia adjuvante por um ano. Nos pacientes com estadiamento IV, sem possibilidade de cirurgia, o tratamento indicado como primeira linha é a associação de imunoterapia e inibidor do crescimento vascular endotelial.