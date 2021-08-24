Tabagismo, um mal evitável que ganhou força na pandemia

Fumaça de cigarro e fumante passiva de máscara Crédito: Shutterstock

Aquela conhecida frase “a saúde começa pela boca” é uma verdade que não se pode negar. Afinal, muitos estudos comprovam que uma boa alimentação e bons hábitos de higiene bucal são primordiais para se ter uma vida saudável.

Na contramão dessa realidade, podemos dizer que muitos males também começam pela boca, por ser uma das principais portas de entrada para bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde. Um exemplo claro e, infelizmente, muito comum é o tabagismo

Na lista dos produtos mais vendidos e consumidos em todo o mundo, o cigarro é um dos principais vilões da saúde, causador de doenças muito graves que podem afetar as mais diversas regiões do corpo. Ou seja, qualquer área pode ser atingida pelos efeitos devastadores do tabagismo.

Mesmo sem concordar ou não tendo conhecimento, o fumante, além de prejudicar seu próprio organismo, prejudica outras pessoas do seu convívio, tornando-as tabagistas passivas.

Segundo pesquisa da Fiocruz, em 2020 o consumo de cigarro no Brasil aumentou em 34%. Esse crescimento foi atribuído, principalmente, a pandemia, quadros de depressão, ansiedade e insônia.

O mais preocupante nesse cenário é que o aumento do consumo do cigarro ocorre justamente num período pandêmico em que um vírus mortal ameaça a vida de todos. Em contrapartida, um sistema de saúde colapsado e uma preocupante estatística que revela quedas expressivas no número de consultas e exames preventivos.

Os serviços de saúde bucal, por exemplo, estavam entre os serviços essenciais mais afetados pela pandemia, levando muitos consultórios odontológicos em todo o mundo a fecharem suas portas por meses, ocasionando em cancelamento de consultas, procedimentos diversos e detecção precoce de doenças da região da boca.

O tabagismo está relacionado com mais de 50 enfermidades, entre elas vários tipos de câncer, como os de boca, pulmão, laringe, estômago, doenças respiratórias, cardiovasculares, além de sérias complicações à saúde bucal.