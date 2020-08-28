5 dúvidas sobre tabagismo e sua relação com a Covid-19

Quem mora com uma pessoa que fuma tem mais risco para infecções pulmonares?

O tabaco causa diferentes tipos de inflamação e prejudica os mecanismos de defesa do nosso organismo. Por esses motivos, os fumantes têm maior risco de desenvolver infeções de uma maneira geral, seja por meio do vírus ou de bactérias, e as perspectivas de um desfecho não favorável para o paciente que fuma e foi acometido pela Covid-19 é maior sim. Os fumantes mais intensos, principalmente. Quanto maior a carga tabágica, maior os problemas já crônicos e com isso um aumento de infecções mais graves por conta do coronavírus.

Os pacientes tabagistas geralmente têm uma função pulmonar cronicamente afetada e o pulmão é um dos órgãos mais afetados pela Covid. Quando temos um pulmão que já é comprometido cronicamente e ele recebe uma agressão aguda, pela infecção, a recuperação com certeza pode ser prejudicada.

Estima-se que no mundo mais de 200 mil mortes ocorrem direta ou indiretamente pelo tabagismo. Sem dúvida, o aparelho respiratório é o mais comprometido pelo tabagismo. A chance de um fumante desenvolver problemas respiratórios é muito alta, e quanto maior a exposição ao tabagismo, quanto mais tempo e mais cigarros, maior o risco de desenvolver todas essas doenças.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são mais de 50 doenças relacionadas com o tabagismo. São vários tipos de câncer, como de pulmão, laringe, esôfago, bexiga, e podemos listar vários outros. Tem as doenças no aparelho respiratório, enfisema pulmonar, bronquite, asma, infecções respiratórias. Além disso, as doenças do aparelho cardiovascular, infarto, AVC, úlcera crônica de membros inferiores pela circulação, angina, osteoporose, úlcera gastrointestinal, impotência sexual... a lista é muito grande.