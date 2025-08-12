A Gazeta - Agora

Incêndio atinge loja de utilidades no Centro de Vargem Alta; vídeo

Publicado em 12/08/2025 às 11h21
Loja de produtos para casa pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), no Centro de Vargem Alta

Um incêndio atingiu em uma loja de utilidades domésticas no Centro de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, e disse que a ocorrência estava em andamento. Não há informações sobre feridos.

Nas imagens gravadas por moradores é possível ver que fumaça saindo de dentro do estabelecimento. A Prefeitura de Vargem Alta disse que um carro pipa deu suporte ao caminhão do Corpod e Bombeiros. Policiais militares também foram acionados ao local para orientar o trânsito. 

