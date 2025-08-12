Incêndio atinge loja de utilidades no Centro de Vargem Alta; vídeo
Publicado em 12/08/2025 às 11h21
Um incêndio atingiu em uma loja de utilidades domésticas no Centro de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, e disse que a ocorrência estava em andamento. Não há informações sobre feridos.
Nas imagens gravadas por moradores é possível ver que fumaça saindo de dentro do estabelecimento. A Prefeitura de Vargem Alta disse que um carro pipa deu suporte ao caminhão do Corpod e Bombeiros. Policiais militares também foram acionados ao local para orientar o trânsito.