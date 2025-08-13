Aposta de Vitória acerta a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 40 mil
Uma aposta de Vitória, no Espírito Santo, feita na lotérica "A Premiada", vai receber R$ 40.487,59 após acertar a quina da Mega-Sena. O prêmio principal sorteado na noite de terça (12) era de R$ 39.295.966,90, mas nenhum apostador acertou os seis números. O valor acumulado pode chegar a R$ 47 milhões no sorteio de quinta (14).
Os números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.
Além do capixaba, outras 52 apostas acertaram cinco números e também vão receber R$ 40.487,59. As apostas que fizeram quatro acertos vão receber, cada, R$ 1.226,03.
O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.