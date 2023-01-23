Não deu praia? Veja 10 opções de lazer na Grande Vitória para dias de chuva

Museus, escalada e boliche estão entre as opções de lazer na Grande Vitória para os dias chuvosos Crédito: Reprodução redes sociais

O verão 2023 no Espírito Santo não está contribuindo muito com quem gosta de sol e calor. Os dias chuvosos, que são até comuns na estação, têm aparecido com mais frequência do que turistas e praieiros em geral gostariam.

Mas dias de chuva não precisam ser sinônimos de dias de tédio. Há opções de diversão em lugares cobertos na Grande Vitória que garantem um ótimo passeio. As alternativas incluem sítios históricos, peças de teatro, exposições de arte, programação para crianças e até escaladas. Confira a lista abaixo:

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Museu Solar Monjardim

Um belo casarão colonial, cuja construção foi iniciada na década de 1780, faz o visitante voltar no tempo. Antiga sede da Fazenda Jucutuquara, o local abrigou, ao longo de quase dois séculos, importantes personagens da história regional e nacional. Com entrada gratuita, é possível apreciar um acervo histórico bastante eclético, que revela aspectos da vida cotidiana no século XIX, através dos objetos, práticas sociais e manifestações artísticas da época. Funciona de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30; e sábado, domingo e feriado das 13h às 17h. Grupos acima de 10 pessoa precisam agendar

Endereço: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória. Telefone: (27) 98169-0030.



Convento da Penha

Ir ao Convento é mais do que um passeio religioso. O Santuário de Nossa Senhora da Penha tem um rico acervo que registra mais de 400 anos de história. No museu, estão em exposição peças sacras, de liturgia, de vestimentas, entre outras, além de ficar exposta uma parte da edificação do Santuário.

Na Sala dos Milagres, os visitantes podem conhecer a coleção de ex-votos, ofertados à Virgem da Penha. A devoção popular de “pagamento de promessa” pelos devotos é secular. Além dos objetos, o local também abriga a imagem de Nossa Senhora da Penha esculpida por Carlo Crepaz, em 1958, fac-símile da original que também é denominada imagem peregrina por visitar as paróquias e comunidades de todo o Estado. A visitação pode ser feita de segunda a sábado, das 6h às 17h, e aos domingos, das 4h às 17h. Os horários e dias das missas estão disponíveis no site. Para acessá-lo, Convento da Penha

Endereço: Rua Vasco Coutinho, Sítio Histórico da Prainha, Vila Velha (neste período de férias, a subida de automóveis está proibida)

Palácio Anchieta

Com seus quase 500 anos, o Palácio Anchieta é uma das sedes de governo mais antigas do país. Uma parte importante da história do Espírito Santo está lá — o espaço já foi Igreja e Colégio jesuíta, além de moradia de vários ex-governadores. De terça a sexta, das 9h às 17h, o visitante tem acesso ao primeiro pavimento do prédio, onde se encontram a Sala de Achados Arqueológicos, a galeria dos ex-governadores e o túmulo do Padre José de Anchieta. Aos sábados e domingos, o Palácio fica aberto das 9h às 16h, mas vale a pena fazer a visita guiada completa, às 10h ou às 15h, quando se pode conhecer todos os espaços do prédio, como as ruínas da antiga Igreja de São Tiago, o salão inglês, a biblioteca e o gabinete do Governador.

Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória. Telefone: (27) 3636-1032.

Galeria Homero Massena

A nova exposição da Galeria Homero Massena está em cartaz desde o dia 10 de janeiro. "Terrão" retrata um universo lúdico com elementos do território de mesmo nome, localizado na cidade de Cariacica. A exposição conta com fotografias, vídeo, desenhos e objetos, como pipas, numa grande maquete representativa. A exposição vai até o dia 8 de março, e a entrada é franca. A galeria fica aberta de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Endereço: Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória

Casa da Música Sônia Cabral

Quem tem o gosto musical que vai da música clássica ao samba precisa ficar de olho na programação da Casa da Música Sônia Cabral, que fica em frente ao Palácio Anchieta. A agenda é publicada pelo perfil do Instagram (clique aqui), com vários espetáculos, gratuitos ou pagos. Até o dia 29 de janeiro, o Sônia Cabral — prédio histórico que era a antiga sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo — recebe apresentações de dança e um festival de férias, com oficinas e apresentações.

Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória

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Se você gosta de gastar energia, já pensou em jogar boliche? O Vila Parque tem unidades nos shoppings Mestre Álvaro, na Serra, e Boulevard, em Vila Velha. Para jogar, é preciso fazer uma reserva, mas é possível visitar o espaço sem ter que agendar previamente. Para alugar uma pista é preciso desembolsar a quantia de R$ 129 para uma hora de pista, que pode ter até seis jogadores. É possível fazer a reserva por WhatsApp: (27)99830-9478.

Endereços: Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Boulevard Shopping, Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha

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Essa foi inesperada, né? Um dia chuvoso e, mesmo assim, a programação será uma escalada. Mesmo que subir uma montanha de verdade acabe ficando fora de cogitação, estabelecimentos como a Toca Escalada Indoor oferecem a opção de um passeio diferente no melhor estilo Homem-Aranha.

"Temos toda a estrutura para receber iniciantes, com monitores capacitados que estão o tempo todo de olho na galera, dando todas as orientações de segurança e muitas dicas para que você comece a escalar", informa a nota enviada pela empresa. Há um espaço para crianças e o valor é de R$50 a diária por pessoa, mais R$10 do aluguel da sapatilha. Porém, contratando pacotes de diárias, os valores ficam mais em conta. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99628-6662.

Endereço: Rua Neves Armond, 399, Bento Ferreira, Vitória

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Shopping Vitória

Com chuva, fica complicado levar a garotada para ver o mar. A solução para isso pode estar no Shopping Vitória, na atração Arte Embaixo D’Água. A criança colore um desenho de um animal marinho que, depois, é transmitido em um painel de LED. Isso sem contar os brinquedos infláveis e outras atividades.

Atração Arte Embaixo D’Água fica no Shopping Vitória até o dia 26 de fevereiro Crédito: Divulgação

A atração vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h. A oficina será realizada com turmas de até 20 pessoas crianças e terá duração de 30 minutos.

Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Shopping Mestre Álvaro

Para os adultos, ir ao shopping já é o passeio. Quem tem criança, sabe que não é assim que a banda toca. Chegando lá, é preciso arrumar alguma coisa para eles fazerem. No Shopping Mestre Álvaro tem oficina de experiências científicas e outras atividades no projeto “Férias no Mestre”. Aos sábados e domingos, a diversão começa sempre a partir das 15 horas, a meninada poderá participar de um momento de recreação com diversas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local.

Endereço: Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra

Shopping Praia da Costa

No Shopping Praia da Costa também terão opções de diversão gratuita, mas quem está disposto a desembolsar R$ 40 - por meia hora - pode colocar o filho para viver uma “Aventura Pirata”. Em uma área de 221 metros quadrados, a atração que faz alusão a um navio pirata navegando no mar, traz uma mega piscina com mais de 300 mil bolinhas, além de um navio pirata com 7 metros de altura, conta ainda com escorregadores, rampas, obstáculos, além de personagens todos os finais de semana que deixará essa aventura ainda mais real. A estrutura será inaugurada nesta terça-feira (10), no piso L1, e o brinquedo é permitido para crianças de todas as idades, porém, crianças com menos de 4 anos precisam ser acompanhadas por um adulto.

Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Shopping Moxuara

Já coloca "Welcome to the Jungle" pra tocar no último volume para as crianças, porque em Cariacica a diversão vai ser na selva. No Shopping Moxuara, a Selva Mágica e Anima Zoo farão a diversão das crianças, além de várias outras atrações, como parques com vários brinquedos.