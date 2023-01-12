Programação de verão em Linhares esquenta com axé, samba e esportes

A rota principal do entretenimento e da recreação passa obrigatoriamente por Linhares, município no Norte do Espírito Santo que vem oferecendo à população local e turistas neste verão uma ampla programação gratuita, com shows e atividades esportivas, nos três dos seus principais balneários. Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação recebem os eventos, embalados por muito axé, samba e fanfarra.
Neste segundo fim de semana da programação da alta estação, acontecem mais 15 shows nos palcos e no trio elétrico. Eles fazem parte das 110 apresentações anunciadas para esta temporada, que se estende até o fim do carnaval, em fevereiro.
Vale lembrar que, para quem curte futevôlei e vôlei de praia, haverá torneios e aulas gratuitas das modalidades na Arena Esportiva do Pontal.
Em Pontal do Ipiranga, os destaques são cantor Glauco, Thi e Banda, Palminha da Mão, Samba DM, Swing Bom e D´kebrada.
Em Regência, o tradicional Trio Fubica vai às ruas. Fernanda Pádua e banda Circo Mágico também levam seu som ao distrito. Em Povoação, em razão da cheia do Rio Doce, a programação deste fim de semana precisou ser cancelada. Para a semana que vem, a agenda de shows está mantida.
Aeróbica e dança, caminhada de tartarugas marinhas completam o roteiro de atrações desta semana.
Confira a programação de quinta (12) a domingo (15)
Pontal do Ipiranga
Quinta-feira (12/01)
- 20h – Estação Pontal – Show com Leones Traspadini (tenda na areia da praia da 1ª Avenida). Convidados: Léo Lima, Comichão e Luiza Andrade
Sexta-feira (13/01)
- 19h – Thi e Banda (Palco)
- 21h – Banda Palminha da Mão (palco)
Sábado (14/01)
- 6h às 9h – Academia popular (Praça Eclipse)
- 7h às 9h – Clínica esportiva de futevôlei (Arena Esportiva 1ª Avenida)
- 8h às 12h – Projeto Praia Acessível (Praia da 1ª Avenida)
- 8h às 12h – Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
- 9 às 12h – Torneio Verão Pontal de Futevôlei (Arena Esportiva 1ª Avenida)
- 16h – Aeróbica e dança (Trio elétrico 1ª Avenida)
- 20h – Banda Samba DM (palco)
- 22h – Glauco (palco)
Domingo (15/01)
- 6h às 9h – Academia popular (Praça Eclipse)
- 7h às 9h – Clínica esportiva de vôlei de praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
- 8h às 12h – Projeto Praia Acessível (Praia da 1ª Avenida)
- 8h às 12h – Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
- 9 às 12h – Torneio Verão Pontal de Vôlei de Praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
- 10h – Banda Swing Bom (trio elétrico 3ª Avenida)
- 16h – Aeróbia e dança (trio elétrico 1ª Avenida)
- 19h – Banda D´kebrada (trio elétrico 1ª Avenida)
Regência
Sexta-feira (13/01)
- 20h – Trio Fubica (veículo itinerante nas vias públicas)
Sábado (14/01)
- 16h – Aeróbica e dança (área de eventos)
- 17h30min – Caminhada de tartarugas (Praia)
- 18h – Trio Fubica (veículo itinerante nas vias públicas)
- 22h – Fernanda Pádua e banda (área de eventos)
Domingo (15/01)
17h – Banda Circo Mágico (área de eventos)
5ª-feira
Semanalmente, nesse dia, ocorre apresentação musical à beira-mar na Estação Pontal, em Pontal do Ipiranga, durante a noite.
Incentivo à economia local
Toda a programação de verão é organizada e executada pela Prefeitura da Linhares, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. A iniciativa tem por propostas valorizar os artistas locais, movimentar a economia e fomentar o turismo nos três balneários.
"Oferecemos esses atrativos e momentos de lazer entre as famílias que forem visitar um dos três balneários neste verão. Preparamos uma programação junto às comunidades de cada balneário com o intuito de atender os empreendedores de todos os setores de cada localidade e fomentar a cadeia do turismo no município."
O prefeito acrescenta que, para garantir a segurança dos banhistas neste verão, 30 guarda-vidas estão atuando nas praias de Linhares, que vêm recebendo um grande fluxo de frequentadores
Quem já passou por Linhares
Entre o time de artistas e grupos que já fizeram a festa no município estão Renato Casanova, Alemão do Forró, DJ Lebarch, Lucas Chases, Juliano Couto, Carlinhos Rocha, Banda Neon, Samba Mais, Baianizô, Herança Negra, Leo Lima e Leco do Acordeon. Eles foram atrações no primeiro fim de semana de programação, no ínício de janeiro.
Flávia Mendonça, Filipe Fantin, Fernanda Pádua e Carol Gava são alguns dos nomes que vêm por aí. E no dia 20 (sexta-feira da próxima semana), prepare-se, pois tem show com a atração nacional Jammil, em Pontal do Ipiranga. A banda baiana tem vários hits em sua carreira e é atração do carnaval de Salvador. É aguardar para conferir.
A programação se entende a dinâmicas esportivas em várias modalidades, como beach tênis, travinha, frescobol, futevôlei e vôlei de praia, soltura de tartarugas, atividades culturais e ambientais e ações educativas de trânsito.