Programação de verão em Linhares esquenta com axé, samba e esportes

Linhares, município do Norte do Estado, conta com uma ampla programação de verão Crédito: Felipe Reis/Secom - Prefeitura de Linhares

A rota principal do entretenimento e da recreação passa obrigatoriamente por Linhares, município no Norte do Espírito Santo que vem oferecendo à população local e turistas neste verão uma ampla programação gratuita, com shows e atividades esportivas, nos três dos seus principais balneários. Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação recebem os eventos, embalados por muito axé, samba e fanfarra.

Neste segundo fim de semana da programação da alta estação, acontecem mais 15 shows nos palcos e no trio elétrico. Eles fazem parte das 110 apresentações anunciadas para esta temporada, que se estende até o fim do carnaval, em fevereiro.

Vale lembrar que, para quem curte futevôlei e vôlei de praia, haverá torneios e aulas gratuitas das modalidades na Arena Esportiva do Pontal.

Samba DM é uma das atrações do palco montado em Pontal do Ipiranga no sábado Crédito: Divulgação

Em Pontal do Ipiranga, os destaques são cantor Glauco, Thi e Banda, Palminha da Mão, Samba DM, Swing Bom e D´kebrada.

Em Regência, o tradicional Trio Fubica vai às ruas. Fernanda Pádua e banda Circo Mágico também levam seu som ao distrito. Em Povoação, em razão da cheia do Rio Doce, a programação deste fim de semana precisou ser cancelada. Para a semana que vem, a agenda de shows está mantida.

Aeróbica e dança, caminhada de tartarugas marinhas completam o roteiro de atrações desta semana.

Confira a programação de quinta (12) a domingo (15)

Pontal do Ipiranga

Quinta-feira (12/01) 20h – Estação Pontal – Show com Leones Traspadini (tenda na areia da praia da 1ª Avenida). Convidados: Léo Lima, Comichão e Luiza Andrade

Sexta-feira (13/01)

19h – Thi e Banda (Palco)

21h – Banda Palminha da Mão (palco)

Sábado (14/01)

6h às 9h – Academia popular (Praça Eclipse)

7h às 9h – Clínica esportiva de futevôlei (Arena Esportiva 1ª Avenida)

8h às 12h – Projeto Praia Acessível (Praia da 1ª Avenida)

8h às 12h – Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

9 às 12h – Torneio Verão Pontal de Futevôlei (Arena Esportiva 1ª Avenida)

16h – Aeróbica e dança (Trio elétrico 1ª Avenida)

20h – Banda Samba DM (palco)

22h – Glauco (palco)

Cantor Glauco também se apresenta neste sábado em Pontal do Ipiranga Crédito: Divulgação

Domingo (15/01)

6h às 9h – Academia popular (Praça Eclipse)

7h às 9h – Clínica esportiva de vôlei de praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

8h às 12h – Projeto Praia Acessível (Praia da 1ª Avenida)

8h às 12h – Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

9 às 12h – Torneio Verão Pontal de Vôlei de Praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

10h – Banda Swing Bom (trio elétrico 3ª Avenida)

16h – Aeróbia e dança (trio elétrico 1ª Avenida)

19h – Banda D´kebrada (trio elétrico 1ª Avenida)

Regência

Sexta-feira (13/01)

20h – Trio Fubica (veículo itinerante nas vias públicas)

Sábado (14/01)

16h – Aeróbica e dança (área de eventos)

17h30min – Caminhada de tartarugas (Praia)

18h – Trio Fubica (veículo itinerante nas vias públicas)

22h – Fernanda Pádua e banda (área de eventos)

Domingo (15/01) 17h – Banda Circo Mágico (área de eventos)

5ª-feira Semanalmente, nesse dia, ocorre apresentação musical à beira-mar na Estação Pontal, em Pontal do Ipiranga, durante a noite.

Público se acomoda nas cadeiras de praia para marcar presença no Estação Pontal Crédito: Felipe Reis/Secom - Prefeitura de Linhares

Incentivo à economia local

Toda a programação de verão é organizada e executada pela Prefeitura da Linhares, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. A iniciativa tem por propostas valorizar os artistas locais, movimentar a economia e fomentar o turismo nos três balneários.

"Oferecemos esses atrativos e momentos de lazer entre as famílias que forem visitar um dos três balneários neste verão. Preparamos uma programação junto às comunidades de cada balneário com o intuito de atender os empreendedores de todos os setores de cada localidade e fomentar a cadeia do turismo no município." Bruno Marianelli - Prefeito de Linhares

O prefeito acrescenta que, para garantir a segurança dos banhistas neste verão, 30 guarda-vidas estão atuando nas praias de Linhares, que vêm recebendo um grande fluxo de frequentadores

Guarda-vidas observam movimentação de banhistas na praia de Pontal do Ipiranga Crédito: Felipe Reis/Secom - Prefeitura de Linhares

Quem já passou por Linhares

Entre o time de artistas e grupos que já fizeram a festa no município estão Renato Casanova, Alemão do Forró, DJ Lebarch, Lucas Chases, Juliano Couto, Carlinhos Rocha, Banda Neon, Samba Mais, Baianizô, Herança Negra, Leo Lima e Leco do Acordeon. Eles foram atrações no primeiro fim de semana de programação, no ínício de janeiro.

Flávia Mendonça, Filipe Fantin, Fernanda Pádua e Carol Gava são alguns dos nomes que vêm por aí. E no dia 20 (sexta-feira da próxima semana), prepare-se, pois tem show com a atração nacional Jammil, em Pontal do Ipiranga. A banda baiana tem vários hits em sua carreira e é atração do carnaval de Salvador. É aguardar para conferir.

Banda Jammil promete agitar Linhares no próximo dia 20 Crédito: Instagram/ @bandajammil