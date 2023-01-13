Futevôlei e futebol de areia agitam Arena de Verão em Jacaraípe

À tarde, será a vez do futebol de areia. Às 14 horas, terá início o “Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe”, que contará com a participação de oito equipes do município: Costa Bela, Carapebus, Grêmio (bairro Parque Jacaraípe), Associação dos Peladeiros de Jacaraípe (pelada de sábado), Associação dos Peladeiros de Jacaraípe (pelada de domingo), Unidos Para Vencer (Nova Almeida), Manguinhos e São Domingos (Bairro das Laranjeiras). Quem for acompanhar o evento também pode doar alimentos ou cestas básicas que serão destinados a instituições sociais do município.