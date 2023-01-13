Futevôlei e futebol de areia agitam Arena de Verão em Jacaraípe

Os moradores e turistas que visitam a praia de Jacaraípe poderão aproveitar a programação da Arena de Verão Serra 2023, no sábado (14) e no domingo (15). Disputa entre feras do futevôlei e muita rivalidade no futebol de areia vão agitar as areias, próximo à Praça Encontro das Águas, a partir das 8 horas.
No sábado (14), haverá o Desafio Nacional de Futevôlei, que contará com um duelo de gigantes: Felipe Adão/Rayane Servare x Rodrigo Lacraia/Lane Matos.
À tarde, será a vez do futebol de areia. Às 14 horas, terá início o “Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe”, que contará com a participação de oito equipes do município: Costa Bela, Carapebus, Grêmio (bairro Parque Jacaraípe), Associação dos Peladeiros de Jacaraípe (pelada de sábado), Associação dos Peladeiros de Jacaraípe (pelada de domingo), Unidos Para Vencer (Nova Almeida), Manguinhos e São Domingos (Bairro das Laranjeiras). Quem for acompanhar o evento também pode doar alimentos ou cestas básicas que serão destinados a instituições sociais do município.
No domingo (15), as crianças poderão aprender algumas técnicas do futevôlei em uma clínica com as feras Rayane Servare e Lane Matos, a partir das 10 horas, na Arena de Verão. A partir das 14 horas, acontecerão as semifinais e a final do Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe.
No fim de semana dos dias 21 e 22 de janeiro, a atração será o vôlei de praia. No dia 21, vai haver a disputa 4x4 entre Fernando, David, Heder e Karen contra Fabio Luiz, Luciano, Ben Hur e Luiza, a partir das 10h. No dia 22, as crianças terão uma clínica de vôlei, onde irão aprender com o medalhista olímpico Fabio Luiz.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Arena de Verão Serra 2023 – Campinho da Praça Encontro das Águas
14 DE JANEIRO
- 10h - DESAFIO NACIONAL DE FUTEVÔLEI: Felipe Adão/Rayane Servare x Rodrigo Lacraia/Lane Matos.
- 14h - Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe.
15 DE JANEIRO
- 10h - Clínica de futevôlei para crianças com Rayane Servare e Lane Matos.
- 14h - Torneio de Verão Solidário de Futebol de Areia de Jacaraípe.
21 DE JANEIRO - DESAFIO DE VÔLEI 4X4
- 10h - “Desafio de Gigantes”: Fernando, David, Heder e Karen x Fabio Luiz, Luciano, Ben Hur e Luiza.
22 DE JANEIRO
- 10h - Clínica de vôlei para crianças