Arena Verão 2023: veja atrações gratuitas para curtir em Vitória

A Arena de Verão 2023 acontece durante todo o mês de janeiro Crédito: Pedro Dutra

O ano de 2023 chegou com temperaturas altas e, em meio às férias escolares, os pais estão procurando ideias para entreter e refrescar os dias das crianças. Melhor ainda se o passeio não custar nada. Com opções também para os adultos, na Arena Verão 2023, montada na Praia de Camburi, os capixabas podem encontrar atividades esportivas, boa música, feiras de gastronomia, artesanato e muito mais.

Realizado pela Prefeitura de Vitória durante todo o mês de janeiro e aberto ao público, esse grande evento também conta com outras atrações culturais e prestações de serviços para a comunidade.

Entre os shows, estão atrações de todos os ritmos para todos os gostos, com artistas locais e nacionais, sempre nos finais de semana. Na última sexta-feira (13), por exemplo, o cantor Tatau, que ficou internacionalmente conhecido como vocalista da banda Araketu, foi a atração nacional que agitou o happy hour da Capital e, no sábado (14), Rodrigo CX levou muito reggae para a galera, além da cantora Flávia Mendonça, que também agitou o público com grandes sucessos do axé.

Já no domingo (15), a programação musical foi comandada pela Banda Casaca, grupo reconhecido no cenário capixaba com as músicas “Anjo Samile”, “Sereia”, “Ondas do Barrão”, entre outras.

Nesta semana, nos dias 19, 20, 21 e 22, a festa ficará por conta do Saulo Simonassi e Banda Trilha, Fernanda Pádua, Rodrigo Balla, Graciella D’ Ferraz, Álvaro Nobre e Banda Macucos, que agitarão as noites com muito axé, reggae e sertanejo.

A dupla Pedro e Lucas se apresentou no sábado (7) Crédito: Pedro Dutra

Para completar o mês de janeiro, nos dias 26, 27, 28 e 29, grandes artistas vão subir ao palco. Entre eles, Alemão do Forró promete colocar todo mundo para dançar com seus sucessos como “Fica Amor”, “Tremidim” e “Rebola e Vem”. A música gospel também será celebrada com o cantor Anderson Andrade e a Banda Jammil, famosa no universo do axé, fechará a noite com chave de ouro.

Confira a programação completa:

13/01, sexta-feira

20h – Amanda e Banda

22h – Tatau

14/01, sábado



20h – Rodrigo CX



22h – Flávia Mendonça



15/01, domingo



18h – Banda Casaca



19/01, quinta-feira



20h – Saulo Simonassi e Banda Trilha



20/01, sexta-feira



20h – Fernanda Pádua



22h – Rodrigo Balla



21/01, sábado



20h - Graciella D’ Ferraz e Banda



22h – Álvaro Nobre



22/01, domingo (22)



18h – Banda Macucos



26/01, quinta-feira



20h – Agitaê



27/01, sexta-feira



20h – Michele Freire



22h – Alemão do Forró

28/01, sábado

19h – Anderson Andrade



21h - Paulo Cesar Baruk



29/01, domingo

18h – Artsamba



20h - Jammil



1 – Esportes

As emoções esportivas também não param! Já nas primeiras semanas do ano, a Praia de Camburi sediou a Copa Vitória de Futebol de Areia. Doze equipes masculinas e seis femininas estão disputando o título do campeonato da ilha. Ao todo, serão 11 atividades esportivas, que continuam até o dia 29 de janeiro.

"A Arena é um espaço multiuso, que vai abraçar nossos moradores e turistas, além de ser estratégica para aproximar as pessoas dos nossos projetos e potencializar os trabalhos que realizamos ao longo do ano. Montamos uma estrutura grandiosa, na qual vamos promover saúde, esporte, economia criativa, gastronomia, arte, cultura e oferta de emprego e cursos. Será uma referência no Estado!", afirma o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Tem de tudo um pouco: atividades recreativas para distrair e educar crianças e adolescentes; circuito funcional e ginástica para quem colocou na meta de Ano Novo cuidar melhor da saúde; competições nacionais e estaduais de vôlei, futevôlei e beach soccer para quem gosta de emoção; e jogos de praia adaptados para quem precisa de mais cuidados na hora de praticar atividades físicas.

Confira todas as atrações da Arena Verão 2023:

Atividades recreativas

De segunda a sexta-feira, acontecem atividades com bola, jogos populares e outras práticas esportivas, de 9 às 11 horas e de 15 às 17 horas. Lembrando que menores de 16 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis.

Copa Vitória de Futebol de Areia

Realizado há mais de 30 anos, a edição de 2023 da Copa vai até o próximo dia 26 de janeiro, e vai classificar os atletas que representarão a seleção de Vitória no campeonato estadual.

Circuito funcional e ginástica aeróbica

Também de segunda a sexta, de 17 horas às 18h50, o público acima dos 15 anos poderão praticar exercícios funcionais com a supervisão de profissionais especializados da Secretaria de Esportes e Lazer.

2ª etapa da Copa FET de Beach Tennis

Nos dias 14 e 15/01, as areias da Arena serão palco do Campeonato Estadual de Beach Tennis, organizado pela Federação de Tênis do ES. Dezenas de duplas irão se enfrentar em diversas categorias masculino e feminino. O torneio vale pontos para o ranking estadual e promete ser uma das etapas mais disputadas do ano.

A Arena preparou opções de atividades e esportes para todas as idades Crédito: Pedro Dutra

Altinha

Já no dia 21, a altinha, modalidade que é febre no Brasil, integra a programação da Arena com o campeonato “Altinha das Comunidades”, válido como etapa do estadual. Atletas do masculino e do feminino se enfrentarão em formato direto, com quartetos se enfrentando entre si.

Skimboard

Em paralelo à altinha, o público também poderá conferir o Festival de Skimboard, que vai reunir diversos atletas que são destaque da modalidade. Uma mistura de surfe, skateboard ou snowboard, o esporte consiste em jogar uma prancha da areia para o mar e pular em cima dela para, então, “surfar” a onda.

Desafio 3x3 de basquete na praia

Em um formato inédito no estado, com jogos realizados pela primeira vez dentro das quadras de areia no dia 22 de janeiro, a Arena de Verão será sede do 1º Desafio 3x3 de Basquete na Praia. Quem comanda a competição é a estrela do basquete capixaba Casé.

O atleta, que também atende centenas de crianças carentes, é da seleção brasileira máster, campeão pan-americano e mundial de 3x3 e acumula mais uma série de títulos. O desafio acontece pela manhã e vai envolver amigos do Casé, atletas convidados e familiares.

Beach tennis inclusivo

As pessoas com deficiências não ficarão de fora! Vai rolar um aulão inclusivo e jogos entre equipes no próximo dia 27. A participação é aberta a todas as idades.

2 – Música e cultura

Durante o primeiro mês do ano, a Arena de Verão estará com uma programação diversificada, que incluirá vários nomes da música, teatro e dança.

No local, o público também terá acesso a ações da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, como contação de histórias, oficinas de pintura e de circo, apresentação de mágicos, além de grupos de capoeira e atividades com óculos virtual para viajar pela história da Capital.

3 – Gastronomia e artesanato

As feiras da Arena têm uma variedade grande de produtos expostos Crédito: Leonardo Silveira

Um ambiente que está surpreendendo os visitantes é a Praça Rei Pelé, que conta com feira de artesanatos e de pequenos negócios conduzidos por mulheres empreendedoras.

São oito expositoras até o dia 29 de janeiro, levando bijuterias, acessórios, bonecas, decoração para a casa e até produtos de beleza à base de mel e própolis. Entre as marcas em exposição estão: Abelha Rainha e Saboaria Favvo, Trelele crochê e fuxico, Mimo das Divas, Tudo Lindo bonecas de pano, Rose's, Elane Artes e Meninas Arteiras.

No total, estão previstos 15 estandes de gastronomia, cinco de artesanatos e um com informações turísticas, que estarão disponíveis para o público de domingo a quarta-feira, de 8 às 22 horas, e de quinta-feira a sábado, de 8 à meia-noite.

4 – Educação

Para reforçar a importância da prevenção de doenças, as crianças podem visitar as maquetes que explicam o combate à dengue e o teatro com fantoches sobre cuidados com a higienização das mãos.

Além disso, os projetos Bem-Estar Animal, que promove a guarda responsável de animais domésticos, e Praia Limpa, que integra as ações de conscientização e recolhimento de resíduos na praia, são algumas outras atividades educativas que podem ser realizadas na Arena.

Vários profissionais são responsáveis por projetos educativos sobre saúde, prevenção de acidentes e meio ambiente Crédito: Pedro Dutra

Veja as próximas programações:

14/01, sábado, 8h: Ilha do Boi (Praia da Direita);



15/01, domingo, 8h: Ilha do Frade (em frente à guarita de segurança);



21/01, sábado, 8h: Prainha de Santo Antônio (quadra de esportes e academia popular);



22/01, domingo, 8h: Prainha de Jesus de Nazareth (próximo ao Bar do Bigode);



28/01, sábado, 8h: Praia de Camburi (em frente ao monumento em homenagem aos médicos);



29/01, domingo, 8h: Praia de Camburi (Arena de Verão).



5 – Serviços

Para quem está em busca de atendimento de serviços oferecidos pela prefeitura, pode contar com as informações oferecidas na Arena sobre trabalho, renda e serviços do Procon, além de inscrições em cursos gratuitos de qualificação profissional e encaminhamento para vagas de emprego. Sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas.

O evento também disponibiliza 50 banheiros químicos em toda a orla de Vitória – sendo 20 delas só na Arena de Verão –, limpeza da praia reforçada, 60 papeleiras de concreto na areia da praia, 100 papeleiras de polietileno no calçadão da orla e varredeiras mecanizadas no calçadão e ciclovia.