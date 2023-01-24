Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cheia

Rio Doce chega a 3,52 metros e ultrapassa cota de inundação em Linhares

Cota de inundação no município é de 3,45 metros, mas cheia ainda não afeta população; cidade está sob alto risco de enchente e previsão é de mais chuva
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jan 2023 às 09:29

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 09:29

Linhares é o único município onde o Rio Doce está acima da cota de inundação
Linhares é o único município onde o Rio Doce está acima da cota de inundação Crédito: Tiago Félix
O nível do Rio Doce chegou a 3,52 metros na manhã desta terça-feira (24), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, sete centímetros acima da cota de inundação. A cheia ocorre devido à chuva no leito do rio, em Minas Gerais. Até o momento, não há pessoas afetadas pela cheia.
Prefeitura de Linhares, no entanto, fez um alerta à população, pois o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um aviso de risco hidrológico alto, que indica a possibilidade de inundações, podendo também aumentar o volume de água em afluentes do Rio Doce.
Segundo comunicado pelo município, a previsão meteorológica aponta chuva fraca a moderada neste início de semana. Porém, o acumulado pode chegar a mais de 100 mm entre essa segunda-feira (23) e esta quarta-feira (25), o que pode impactar ainda mais na cheia.
De acordo com o levantamento feito pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Linhares é a única cidade por onde o Rio Doce passa que está com o nível do curso d'água acima da cota de inundação.

Veja Também

Temporal causa estragos e deixa casa destelhada em Linhares

Vídeos: tempestade de raios durante madrugada chama atenção no ES

Viana é a cidade com maior acumulado de chuva em 24h no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Linhares Minas Gerais Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados