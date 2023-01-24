Rio Doce chega a 3,52 metros e ultrapassa cota de inundação em Linhares

O nível do Rio Doce chegou a 3,52 metros na manhã desta terça-feira (24), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, sete centímetros acima da cota de inundação. A cheia ocorre devido à chuva no leito do rio, em Minas Gerais. Até o momento, não há pessoas afetadas pela cheia.
A Prefeitura de Linhares, no entanto, fez um alerta à população, pois o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um aviso de risco hidrológico alto, que indica a possibilidade de inundações, podendo também aumentar o volume de água em afluentes do Rio Doce.
Segundo comunicado pelo município, a previsão meteorológica aponta chuva fraca a moderada neste início de semana. Porém, o acumulado pode chegar a mais de 100 mm entre essa segunda-feira (23) e esta quarta-feira (25), o que pode impactar ainda mais na cheia.
De acordo com o levantamento feito pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Linhares é a única cidade por onde o Rio Doce passa que está com o nível do curso d'água acima da cota de inundação.