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Céu iluminado

Vídeos: tempestade de raios durante madrugada chama atenção no ES

Madrugada desta terça-feira (24) foi marcada por chuva forte e tempestade com muitos raios em diversas localidades do Estado; veja repercussão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2023 às 08:17

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 08:17

A madrugada desta terça-feira (24) foi marcada por chuva forte e muitos raios em diversas localidades do Espírito Santo. A tempestade iluminou o céu capixaba e assustou moradores. Alguns até registraram o fenômeno (veja acima).
Nas redes sociais, o tempo fechado repercutiu. Um internauta comentou ter tido a impressão de que Vitória foi "bombardeada" por raios – uma referência ao estrondo provocado pelos trovões.
Já outra internauta citou que chegou a perder o sono devido ao temporal. "Impossível dormir com o temporal que está caindo em Vitória e regiões", escreveu. 
Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) mostram que o Espírito Santo foi atingido por 16.403 raios nas primeiras 6 horas desta terça-feira (24) – o maior índice do Brasil nesse período.
O boletim de avisos meteorológicos do Espírito Santo alerta que a semana deve ter novos temporais. O tempo segue instável nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), com previsão de pancadas de chuva com prováveis trovoadas. A Climatempo prevê que os acumulados de chuva podem chegar a 200 mm até sexta-feira (27)

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