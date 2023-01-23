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Instabilidade

Semana começa com previsão de temporais e tempo instável no ES

Estados da Região Sudeste e Centro-Oeste têm previsão chuva volumosa e intensa neste início de semana, segundo a empresa Climatempo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jan 2023 às 08:10

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 08:10

Vista a partir do Cais do Hidroavião para Cariacica
Vista a partir do Cais do Hidroavião para Cariacica em dia de tempo fechado e chuvoso Crédito: Fernando Madeira
O tempo deve continuar fechado no Espírito Santo nesta semana. A empresa de meteorologia Climatempo alerta para a possibilidade de temporais e pancadas de chuva no Estado a partir desta segunda-feira (23). 
Segundo a empresa de meteorologia, o tempo ficará muito instável no território capixaba, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, além de São Paulo, Distrito Federal, Goiás e centro-leste de Mato Grosso.
Para as capitais, incluindo Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a Climatempo chama a atenção para os possíveis temporais. 
Na capital capixaba, as nuvens de chuva aumentam a partir da tarde. Mesmo com a instabilidade e o tempo mais chuvoso, as temperaturas continuam altas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima fica em 23 °C e a máxima em 30 °C.

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