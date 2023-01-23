Semana começa com previsão de temporais e tempo instável no ES

Vista a partir do Cais do Hidroavião para Cariacica em dia de tempo fechado e chuvoso Crédito: Fernando Madeira

O tempo deve continuar fechado no Espírito Santo nesta semana. A empresa de meteorologia Climatempo alerta para a possibilidade de temporais e pancadas de chuva no Estado a partir desta segunda-feira (23).

Segundo a empresa de meteorologia, o tempo ficará muito instável no território capixaba, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, além de São Paulo, Distrito Federal, Goiás e centro-leste de Mato Grosso.

Para as capitais, incluindo Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a Climatempo chama a atenção para os possíveis temporais.