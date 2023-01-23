Semana começa com previsão de temporais e tempo instável no ES

O tempo deve continuar fechado no Espírito Santo nesta semana. A empresa de meteorologia Climatempo alerta para a possibilidade de temporais e pancadas de chuva no Estado a partir desta segunda-feira (23).
Segundo a empresa de meteorologia, o tempo ficará muito instável no território capixaba, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, além de São Paulo, Distrito Federal, Goiás e centro-leste de Mato Grosso.
Para as capitais, incluindo Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a Climatempo chama a atenção para os possíveis temporais.
Na capital capixaba, as nuvens de chuva aumentam a partir da tarde. Mesmo com a instabilidade e o tempo mais chuvoso, as temperaturas continuam altas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima fica em 23 °C e a máxima em 30 °C.