Inmet alerta para chuvas intensas de Norte a Sul do Estado Crédito: Montagem | Inmet

Your browser does not support the audio element. ES tem novos alertas de chuva e previsão de tempo instável

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo , com validade até a manhã de segunda-feira (23). Ao todo, 73 cidades, de Norte a Sul do Estado, estão em área de risco para chuva e ventos fortes.

Um alerta tem a cor amarela, e o outro, laranja, com maior grau de preocupação. O acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros em um dia, segundo o Inmet.

O fenômeno, segundo previsão, segue até a próxima segunda (23), devido a uma baixa pressão atmosférica que se estende pela faixa litorânea.

O predomínio de ar quente úmido sobre o Brasil e a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera formam muitas áreas de instabilidade sobre o país, que provocam fortes pancadas de chuva.

Nuvens carregadas crescem em quase todos os estados brasileiros. Uma baixa pressão atmosférica se intensifica sobre a Região Sudeste, aumentando a chance de temporais e de chuva volumosa.

Alerta laranja aponta perigo de chuvas intensas no Norte do ES

O alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo de chuvas intensas em 30 cidades do Espírito Santo. São municípios da Região Norte. Nesta área, há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou um acumulado de até 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h.

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Itaguaçu

Jaguaré

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério



Alerta amarelo aponta perigo potencial de chuvas intensas na Grande Vitória

O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo potencial de chuvas intensas em 43 cidades do Espírito Santo. São municípios da Grande Vitória, da Região Serrana e parte da Região Sul. Nesta área, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou um acumulado de até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h.