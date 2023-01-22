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ES tem novos alertas de chuva e previsão de tempo instável

Dois alertas reforçam a previsão de céu nublado e chuva. Na sexta (20), o Climatempo informou sobre a formação de um ciclone subtropical
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 jan 2023 às 11:59

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 11:59

Inmet alerta para chuvas intensas de Norte a Sul do Estado
Inmet alerta para chuvas intensas de Norte a Sul do Estado Crédito: Montagem | Inmet
ES tem novos alertas de chuva e previsão de tempo instável
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, com validade até a manhã de segunda-feira (23). Ao todo, 73 cidades, de Norte a Sul do Estado, estão em área de risco para chuva e ventos fortes.
Um alerta tem a cor amarela, e o outro, laranja, com maior grau de preocupação. O acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros em um dia, segundo o Inmet.
Os dois alertas reforçam a previsão de que o Estado teria tempo instável, com céu nublado e chuva. Ainda na sexta-feira (20), o Climatempo informou sobre a formação de um ciclone subtropical que poderia trazer grandes acumulados de chuva para todo o Sudeste, incluindo o Espírito Santo.
O fenômeno, segundo previsão, segue até a próxima segunda (23), devido a uma baixa pressão atmosférica que se estende pela faixa litorânea.

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O predomínio de ar quente úmido sobre o Brasil e a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera formam muitas áreas de instabilidade sobre o país, que provocam fortes pancadas de chuva.
Nuvens carregadas crescem em quase todos os estados brasileiros. Uma baixa pressão atmosférica se intensifica sobre a Região Sudeste, aumentando a chance de temporais e de chuva volumosa.

Alerta laranja aponta perigo de chuvas intensas no Norte do ES

O alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo de chuvas intensas em 30 cidades do Espírito Santo. São municípios da Região Norte. Nesta área, há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou um acumulado de até 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h.
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Governador Lindenberg
  12. Itaguaçu
  13. Jaguaré
  14. Linhares
  15. Mantenópolis
  16. Marilândia
  17. Montanha
  18. Mucurici
  19. Nova Venécia
  20. Pancas
  21. Pedro Canário
  22. Pinheiros
  23. Ponto Belo
  24. Rio Bananal
  25. São Domingos do Norte
  26. São Gabriel da Palha
  27. São Mateus
  28. Sooretama
  29. Vila Pavão
  30. Vila Valério

Alerta amarelo aponta perigo potencial de chuvas intensas na Grande Vitória

O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo potencial de chuvas intensas em 43 cidades do Espírito Santo. São municípios da Grande Vitória, da Região Serrana e parte da Região Sul. Nesta área, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou um acumulado de até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Cariacica
  10. Castelo
  11. Colatina
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Fundão
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibiraçu
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. João Neiva
  28. Laranja da Terra
  29. Linhares
  30. Marechal Floriano
  31. Muniz Freire
  32. Piúma
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. Santa Teresa
  37. São Roque do Canaã
  38. Serra
  39. Vargem Alta
  40. Venda Nova do Imigrante
  41. Viana
  42. Vila Velha
  43. Vitória

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