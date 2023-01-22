ES tem novos alertas de chuva e previsão de tempo instável
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, com validade até a manhã de segunda-feira (23). Ao todo, 73 cidades, de Norte a Sul do Estado, estão em área de risco para chuva e ventos fortes.
Um alerta tem a cor amarela, e o outro, laranja, com maior grau de preocupação. O acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros em um dia, segundo o Inmet.
Os dois alertas reforçam a previsão de que o Estado teria tempo instável, com céu nublado e chuva. Ainda na sexta-feira (20), o Climatempo informou sobre a formação de um ciclone subtropical que poderia trazer grandes acumulados de chuva para todo o Sudeste, incluindo o Espírito Santo.
O fenômeno, segundo previsão, segue até a próxima segunda (23), devido a uma baixa pressão atmosférica que se estende pela faixa litorânea.
O predomínio de ar quente úmido sobre o Brasil e a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera formam muitas áreas de instabilidade sobre o país, que provocam fortes pancadas de chuva.
Nuvens carregadas crescem em quase todos os estados brasileiros. Uma baixa pressão atmosférica se intensifica sobre a Região Sudeste, aumentando a chance de temporais e de chuva volumosa.
Alerta laranja aponta perigo de chuvas intensas no Norte do ES
O alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo de chuvas intensas em 30 cidades do Espírito Santo. São municípios da Região Norte. Nesta área, há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou um acumulado de até 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Alerta amarelo aponta perigo potencial de chuvas intensas na Grande Vitória
O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo potencial de chuvas intensas em 43 cidades do Espírito Santo. São municípios da Grande Vitória, da Região Serrana e parte da Região Sul. Nesta área, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou um acumulado de até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória