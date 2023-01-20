Ciclone subtropical começa a se formar e deve causar mais chuvas no ES

Acumulados de chuvas no ES previstos até o dia 24 (à esquerda) e entre os dias 25 e 29 de janeiro (à direita)

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontou que a previsão para este sábado (21) é de instabilidade em todo o Estado. O sol até aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no sul do Noroeste. No final do dia, a chuva ocorre na Grande Vitória e no Litoral Sul. As demais áreas têm variação de nuvens e chuva à tarde.