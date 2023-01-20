A formação de um ciclone subtropical pode trazer grandes acumulados de chuva para todo o Sudeste, incluindo o Espírito Santo. O fenômeno, segundo o Climatempo, ganha força neste sábado (21) e segue até a próxima segunda-feira (23), devido a uma baixa pressão atmosférica que se estende pela faixa litorânea.
De acordo com o instituto, em dado momento, é possível que os ventos possam atingir até 80km/h em alto-mar. Estima-se ainda que chova entre 100 e 400 mm por toda a região, entre esta sexta-feira (20) e o dia 29 de janeiro – mas não se descartam acumulados acima disso, pois o território capixaba também está sob o foco de um cavado meteorológico.
Há ainda a possibilidade de um corredor de umidade que vem do Norte do Brasil, principalmente do Amazonas, se transformar em uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), podendo durar entre 24 e 27 de janeiro. Esse fenômeno foi um dos principais causadores de transtornos em todo o Estado no mês passado.
Ciclone subtropical começa a se formar e deve causar mais chuvas no ES
Entenda os fenômenos
Os ciclones, ou sistemas de área de baixa pressão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são tempestades formadas que se movimentam de forma circular organizada. Dependendo dos ventos de sustentação da superfície, o fenômeno pode ser classificado como perturbação tropical, depressão tropical, tempestade tropical, furacão ou tufão.
Já a Zona de Convergência do Atlântico Sul, por sua vez, é um fenômeno que normalmente acontece no verão, como resultado de vários sistemas meteorológicos. Para a reportagem de A Gazeta, a meteorologista Marilene Carvalho destacou que, com o El Niño, a formação da ZCAS é dificultada, mas isto não significa que o fenômeno não ocorra. A La Niña, na qual estamos atualmente, facilita a organização da ZCAS.
Previsão no final de semana
Nesta sexta-feira (20), o Inmet emitiu dois alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo, válidos até a manhã de sábado (21). O primeiro alerta é o de cor laranja — o segundo maior na escala de risco —, e o segundo amarelo — o menor da escala de risco.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontou que a previsão para este sábado (21) é de instabilidade em todo o Estado. O sol até aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no sul do Noroeste. No final do dia, a chuva ocorre na Grande Vitória e no Litoral Sul. As demais áreas têm variação de nuvens e chuva à tarde.
No domingo (22), a instabilidade aumenta no Estado, segundo o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral.