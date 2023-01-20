Todas as cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

- Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

