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Lá vem água

Todas as cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas

Avisos meteorológicos que variam do risco baixo ao intermediário são válidos até a manhã de sábado. Confira em qual classificação está a sua cidade
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 jan 2023 às 14:23

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 14:23

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo, começando nesta sexta-feira (20) e válidos até a manhã de sábado (21). 
Todo o território capixaba ficou pintado pelos avisos do Instituto Nacional de Meteorologia, que são válidos até a manhã deste sábado (21)
Inmet emite alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação | Inmet
O primeiro alerta é o de cor laranja — o segundo maior na escala de risco. Ao todo, 34 cidades podem ter chuva de até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100km/h. Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja lista:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
O segundo alerta é o de amarelo — o menor da escala de risco — e atinge mais cidades do Estado: são 50 municípios em que a chuva pode ser de até 50mm/dia, com ventos de 40 a 60km/h. O risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja lista:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca 
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Fundão
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibiraçu 
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Jaguaré
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra 
  25. Linhares
  26. Mantenópolis
  27. Marechal Floriano
  28. Marilândia
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Nova Venécia
  32. Pancas
  33. Pedro Canário
  34. Pinheiros
  35. Ponto Belo
  36. Rio Bananal
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São Domingos do Norte
  41. São Gabriel da Palha
  42. São Mateus
  43. São Roque do Canaã
  44. Serra
  45. Sooretama
  46. Viana
  47. Vila Pavão
  48. Vila Valério
  49. Vila Velha
  50. Vitória

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas 

- Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda 

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

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