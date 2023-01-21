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Temporal causa estragos e deixa casa destelhada em Linhares

Meia hora de chuva foi suficiente para ocasionar transtornos aos moradores do distrito de Bebedouro na tarde deste sábado (21); família afetada foi para a casa de parentes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jan 2023 às 19:43

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 19:43

Um temporal com ventos e raios atingiu Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (21). Cerca de 30 minutos foram suficientes para fazer estragos. O distrito de Bebedouro foi o mais afetado, onde uma casa ficou destelhada. Entre outras ocorrências, um poste ficou quebrado e em alguns locais a fiação de energia se rompeu, deixando ao menos duas residências sem eletricidade.
A família que teve a casa destelhada foi para a casa de parentes, de acordo com a Prefeitura de Linhares. Uma equipe da Defesa Civil isolou a área onde fica o imóvel para fazer uma vistoria. Outras residências também devem ser inspecionadas. Ainda não há informações sobre pessoas desabrigadas ou desalojadas no município.
“A partir do momento que fomos acionados, chegamos à área e fizemos um isolamento para termos conhecimento da situação. Vamos vistoriar a residência e outras que foram noticiadas. Ainda não sabemos o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas, mas as equipes da Prefeitura estão prontas e aptas para receber, neste caso”, disse Winston Mercon, representante da Defesa Civil, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte.
Houve o registro de alagamentos também no bairro Interlagos e Aviso. O município informou que o temporal foi mais rigoroso em Bebedouro e que nas outras regiões atingidas já houve o escoamento da água.

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