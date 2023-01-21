Temporal causa estragos e deixa casa destelhada em Linhares

Um temporal com ventos e raios atingiu Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (21). Cerca de 30 minutos foram suficientes para fazer estragos. O distrito de Bebedouro foi o mais afetado, onde uma casa ficou destelhada. Entre outras ocorrências, um poste ficou quebrado e em alguns locais a fiação de energia se rompeu, deixando ao menos duas residências sem eletricidade.

A família que teve a casa destelhada foi para a casa de parentes, de acordo com a Prefeitura de Linhares. Uma equipe da Defesa Civil isolou a área onde fica o imóvel para fazer uma vistoria. Outras residências também devem ser inspecionadas. Ainda não há informações sobre pessoas desabrigadas ou desalojadas no município.

“A partir do momento que fomos acionados, chegamos à área e fizemos um isolamento para termos conhecimento da situação. Vamos vistoriar a residência e outras que foram noticiadas. Ainda não sabemos o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas, mas as equipes da Prefeitura estão prontas e aptas para receber, neste caso”, disse Winston Mercon, representante da Defesa Civil, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte.