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"Aqui se faz, aqui se paga"

Casa pega fogo e polícia investiga se incêndio foi criminoso em Linhares

Irmã da dona do imóvel foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Caso ocorreu na madrugada deste sábado, no bairro Interlagos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jan 2023 às 18:33

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 18:33

Mensagem pichada na parede do imóvel atingido por incêndio, no bairro Interlagos
Mensagem pichada na parede do imóvel atingido por incêndio, no bairro Interlagos Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros
A Polícia Civil investiga um possível incêndio criminoso que atingiu uma casa no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (21). Na parede do lado de fora foram pichadas duas mensagens: “vaza” e “aqui se faz, aqui se paga”. Segundo a PC, a irmã da dona do imóvel procurou a delegacia e registrou um boletim de dano. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Não foi informado se havia pessoas dentro da casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Equipes foram encaminhadas e realizaram o combate, extinguindo as chamas. A corporação informou que havia muito lixo no interior da residência, o que ainda poderia gerar fumaça, mas disse que não havia mais chamas.

Incêndio atinge casa em Linhares

Em relato na Delegacia Regional de Linhares, a irmã da vítima disse que “vândalos incendiaram a casa e picharam recados difamando a sua irmã e com dizeres mandando ela se retirar sob acusação de calote”. Imagens mostram como ficou a casa depois do incêndio.
A população pode contribuir com o trabalho investigativo da Polícia Civil neste caso com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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