Casa pega fogo e polícia investiga se incêndio foi criminoso em Linhares

Mensagem pichada na parede do imóvel atingido por incêndio, no bairro Interlagos Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil investiga um possível incêndio criminoso que atingiu uma casa no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (21). Na parede do lado de fora foram pichadas duas mensagens: “vaza” e “aqui se faz, aqui se paga”. Segundo a PC, a irmã da dona do imóvel procurou a delegacia e registrou um boletim de dano. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Não foi informado se havia pessoas dentro da casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Equipes foram encaminhadas e realizaram o combate, extinguindo as chamas. A corporação informou que havia muito lixo no interior da residência, o que ainda poderia gerar fumaça, mas disse que não havia mais chamas.

Incêndio atinge casa em Linhares

Em relato na Delegacia Regional de Linhares, a irmã da vítima disse que “vândalos incendiaram a casa e picharam recados difamando a sua irmã e com dizeres mandando ela se retirar sob acusação de calote”. Imagens mostram como ficou a casa depois do incêndio.