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Rompimento de adutora deixa bairros de Linhares sem fornecimento de água

Ao todo, 10 bairros tiveram a suspensão no fornecimento de água neste sábado (21) para a realização de reparos no local onde houve a ruptura
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 jan 2023 às 12:12

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 12:12

Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória
Alguns bairros de Linhares estão sem fornecimento de água neste sábado (21) Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
O rompimento de uma adutora próxima à entrada do bairro Lagoa do Meio, às margens da BR 101, em Linhares, deixou 10 bairros do município sem fornecimento de água neste sábado (21). Confira a lista a seguir:
  1. Conceição;
  2. Juparanã;
  3. Três Barras;
  4. Lagoa do Meio;
  5. Jardim Laguna;
  6. Palmital;
  7. São José;
  8. Linhares 5;
  9. Gaivotas;
  10. Boa Vista.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares informou que, para atuar no local do rompimento e realizar os reparos, as equipes precisaram desligar a Estação de Tratamento de Água em alguns pontos da cidade.
A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido até às 17 horas.

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