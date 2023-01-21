Rompimento de adutora deixa bairros de Linhares sem fornecimento de água

O rompimento de uma adutora próxima à entrada do bairro Lagoa do Meio, às margens da BR 101, em Linhares, deixou 10 bairros do município sem fornecimento de água neste sábado (21). Confira a lista a seguir:
- Conceição;
- Juparanã;
- Três Barras;
- Lagoa do Meio;
- Jardim Laguna;
- Palmital;
- São José;
- Linhares 5;
- Gaivotas;
- Boa Vista.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares informou que, para atuar no local do rompimento e realizar os reparos, as equipes precisaram desligar a Estação de Tratamento de Água em alguns pontos da cidade.
A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido até às 17 horas.