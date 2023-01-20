Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

Homem é preso por importunação sexual a adolescente em ônibus, em Linhares

A vítima conseguiu falar com o motorista sobre o abuso, e o condutor acionou a polícia.  O ônibus seguia destino a Vitória, e foi parado na BR 101, em Linhares, onde a PRF fez a prisão do suspeito
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jan 2023 às 15:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 15:45

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (20), por importunação sexual a uma adolescente de 16 anos dentro de um ônibus, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O veículo saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguia para Vitória (ES). O motorista do ônibus acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a prisão ainda na BR 101. O nome e idade do suspeito não foram divulgados.
A adolescente contou para os policiais que o suspeito estava sentado no banco ao lado dela. Segundo o relato, o homem teria forçado que ela o abraçasse, segurando os braços, e, posteriormente, teria obrigado a adolescente a tocar as partes íntimas dele, enquanto ele tocava os seios dela. A vítima conseguiu falar com o motorista sobre o abuso, e o condutor acionou a PRF.
O homem foi identificado como morador de Vila Velha. Para os policiais, ele confirmou os atos informados pela vítima, porém, justificou que tudo ocorreu de forma consensual.
16ª Delegacia de Linhares
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Linhares para os procedimentos cabíveis. Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Segundo a corporação, ele estava com uma mochila contendo uma garrafa de bebida alcoólica parcialmente consumida e remédios de uso controlado. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Linhares para os procedimentos cabíveis.
A PRF conseguiu contato com a mãe da vítima, tendo em vista que se trata de uma adolescente, que compareceu à delegacia para acompanhar a jovem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Linhares Polícia Civil Importunação sexual ES Norte Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados