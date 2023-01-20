Homem é preso por importunação sexual a adolescente em ônibus, em Linhares

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (20), por importunação sexual a uma adolescente de 16 anos dentro de um ônibus, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O veículo saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguia para Vitória (ES). O motorista do ônibus acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a prisão ainda na BR 101. O nome e idade do suspeito não foram divulgados.
A adolescente contou para os policiais que o suspeito estava sentado no banco ao lado dela. Segundo o relato, o homem teria forçado que ela o abraçasse, segurando os braços, e, posteriormente, teria obrigado a adolescente a tocar as partes íntimas dele, enquanto ele tocava os seios dela. A vítima conseguiu falar com o motorista sobre o abuso, e o condutor acionou a PRF.
O homem foi identificado como morador de Vila Velha. Para os policiais, ele confirmou os atos informados pela vítima, porém, justificou que tudo ocorreu de forma consensual.
Segundo a corporação, ele estava com uma mochila contendo uma garrafa de bebida alcoólica parcialmente consumida e remédios de uso controlado. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Linhares para os procedimentos cabíveis.
A PRF conseguiu contato com a mãe da vítima, tendo em vista que se trata de uma adolescente, que compareceu à delegacia para acompanhar a jovem.