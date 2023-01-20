Homem é preso por importunação sexual a adolescente em ônibus, em Linhares

A adolescente contou para os policiais que o suspeito estava sentado no banco ao lado dela. Segundo o relato, o homem teria forçado que ela o abraçasse, segurando os braços, e, posteriormente, teria obrigado a adolescente a tocar as partes íntimas dele, enquanto ele tocava os seios dela. A vítima conseguiu falar com o motorista sobre o abuso, e o condutor acionou a PRF.

O homem foi identificado como morador de Vila Velha. Para os policiais, ele confirmou os atos informados pela vítima, porém, justificou que tudo ocorreu de forma consensual.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Linhares para os procedimentos cabíveis. Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Segundo a corporação, ele estava com uma mochila contendo uma garrafa de bebida alcoólica parcialmente consumida e remédios de uso controlado. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Linhares para os procedimentos cabíveis.