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Rodovia do Café

Acidente grave entre carro e caminhão deixa dois mortos em Nova Venécia

Batida ocorreu no início na tarde desta quarta-feira (25), na cidade do Noroeste capixaba. Bombeiros e a perícia da Polícia Civil estão no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 jan 2023 às 15:30

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 15:30

Acidente na ES 137, rodovia que liga Nova Venécia a São Gabriel da Palha.
O veículo de passeio ficou completamente destruído ao bater de frente com o caminhão Crédito: Leitor | A Gazeta
Um grave acidente resultou na morte de duas pessoas no início da tarde desta quarta-feira (25) e chegou a interditar totalmente a Rodovia do Café, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, um carro colidiu com dois caminhões. O motorista do carro, de 72 anos, e uma menina de 12 anos morreram no local. Por volta das 15h, a PM informou que uma das faixas havia sido liberada.
Outras duas pessoas que estavam no veículo, entre elas uma criança de 9 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital São Marcos, no município. Nas imagens é possível ver que a parte da frente do carro ficou totalmente destruída.
Nas imagens é possível ver que a parte da frente do veículo ficou totalmente destruída com o impacto da batida.
As vítimas estavam no interior do carro e não resistiram à batida Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com informações colhidas no local pelos militares, o condutor do carro teria invadido e, inicialmente, colidido na lateral de um caminhão e, em seguida, de frente com o outro caminhão.
Os dois motoristas envolvidos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e foram encaminhados à Delegacia Regional de Nova Venécia para prestarem os devidos depoimentos.
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver mais informações, o texto será atualizado. 

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