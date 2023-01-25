Acidente grave entre carro e caminhão deixa dois mortos em Nova Venécia

Um grave acidente resultou na morte de duas pessoas no início da tarde desta quarta-feira (25) e chegou a interditar totalmente a Rodovia do Café, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, um carro colidiu com dois caminhões. O motorista do carro, de 72 anos, e uma menina de 12 anos morreram no local. Por volta das 15h, a PM informou que uma das faixas havia sido liberada.
Outras duas pessoas que estavam no veículo, entre elas uma criança de 9 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital São Marcos, no município. Nas imagens é possível ver que a parte da frente do carro ficou totalmente destruída.
De acordo com informações colhidas no local pelos militares, o condutor do carro teria invadido e, inicialmente, colidido na lateral de um caminhão e, em seguida, de frente com o outro caminhão.
Os dois motoristas envolvidos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e foram encaminhados à Delegacia Regional de Nova Venécia para prestarem os devidos depoimentos.
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver mais informações, o texto será atualizado.