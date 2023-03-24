Ataque a tiros em frente a boate deixa homem ferido em Vila Velha

Um homem de 43 anos foi baleado durante um ataque a tiros em frente a uma boate em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (23). O crime ocorreu em Coqueiral de Itaparica por volta de 23h30.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os suspeitos estavam em um carro branco e uma moto e, ao passarem em frente ao estabelecimento, começaram a atirar. A vítima estava em frente à boate e acabou atingida.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local do crime na manhã desta sexta-feira (24) e constatou que havia resto de munição e pinos de cocaína em frente ao estabelecimento. Os suspeitos fugiram após o crime. Nenhum morador quis comentar o crime.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.
*Com informações do g1ES