Bandido rouba mulher de muleta e foge sorrindo em Vila Velha

Uma mulher de muletas foi assaltada quando passava por uma calçada do bairro Itapuã, em Vila Velha, no último sábado (11). O vídeo gravado por câmera de segurança de um prédio mostra que a vítima andava devagar pela Rua Resplendor. O criminoso, que estava sem camisa e de bicicleta, chegou a passar pela mulher, mas voltou e a assaltou. Ele parece ter levado o colar da vítima. A imagem mostra que o homem foge em seguida, sorrindo.
Depois de assaltar a mulher, o homem saiu de bicicleta pela mesma calçada. Poucos segundos após ser vítima do assalto, a mulher recebe apoio de pessoas que passavam pela rua. Uma das muletas chegou a ficar no chão.
Apesar do vídeo, a Polícia Militar informou que nenhum acionamento com essas características foi registrado pela corporação naquele local.
A Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento. A corporação orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.