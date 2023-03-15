Homem toma direção e tenta jogar ônibus da ponte sobre o Rio Piraquê-Açu

Um homem tomou a direção de um ônibus circular e tentou jogar o veículo de uma ponte sobre o Rio Piraquê-Açu na noite desta terça-feira (14), em Santa Cruz, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Segundo informações da Polícia Militar do município, o motorista conseguiu impedir o homem, que pulou da ponte em seguida. Nenhum passageiro ficou ferido.

De acordo com a PM, o homem saiu da sede de Aracruz e seguia no ônibus para a localidade de Santa Cruz. Quando o veículo chegou em cima da ponte, o suspeito pulou a catraca e puxou o volante das mãos do motorista.

O condutor entrou em luta corporal com o homem e por isso o coletivo perdeu o controle e acabou batendo na mureta na lateral da estrutura. Na sequência, o homem teria quebrado o vidro e pulou pelo para-brisa do ônibus, caindo dentro do rio.

Segundo a PM, o homem ainda não foi localizado e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A corporação informou, por nota, que foi acionada para ocorrência de busca a possível afogado, na localidade de Santa Cruz, em Aracruz, na noite desta terça-feira (14).

Na manhã desta quarta-feira (15), os militares retornaram ao local e prosseguem em buscas superficiais, entretanto, não há confirmação de que o indivíduo tenha realmente se afogado, uma vez que a altura da ponte possibilita o salto sem risco de morte e, até o momento, nenhum familiar se manifestou.

O ônibus pertence à empresa Expresso Aracruz, que faz linhas entre a orla e a sede do município. A concessionária disse para A Gazeta que o motorista e o cobrador estão de folga nesta quarta-feira (15), depois do ocorrido. Informou ainda que os funcionários e os passageiros passam bem. Ninguém ficou ferido.