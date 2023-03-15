Polícia apreende mais de 100 pés de maconha em casa em Marataízes

Mais de 100 pés de maconha foram apreendidos no quintal de uma casa no bairro Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (14). O flagranteocorreu durante uma operação da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal. O dono da plantação não foi localizado.
Segundo a polícia, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, as equipes foram até a residência do suspeito de 39 anos, mas ele não estava em casa. Uma familiar acompanhou as diligências e os policiais encontraram as drogas plantadas em vasos improvisados nos fundos do imóvel.
Os pés de maconha foram apreendidos e levados para a delegacia e o suspeito, até o momento, não foi localizado. O caso seguirá sob investigação da delegacia de Marataízes.
A operação também contou com apoio da equipe da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.