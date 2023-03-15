Detento é morto a tiros ao deixar prisão em saída temporária em Linhares

Vítima de homicídio, Cláudio Roberto tinha 34 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 34 anos foi morto a tiros quando estava saindo da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (15), por volta de 7h. Cláudio Roberto Alves de Oliveira estava deixando o local devido ao benefício de saída temporária. Segundo a Polícia Militar, foram encontradas 12 cápsulas de pistola calibre 380 no local.

O crime aconteceu no meio da Avenida Elvira Rosseto Colodetti, no bairro Jardim Laguna. O corpo de Cláudio Roberto ficou às margens da via, perto do meio-fio. Segundo informações obtidas pelo repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, três homens em um carro prata atiraram contra o detento, que, mesmo baleado, tentou fugir e correu por cerca de 30 metros, mas não resistiu aos ferimentos. Os autores dos disparos ainda teriam parado o carro perto do corpo para se certificarem da morte.

O óbito foi constatado no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima levou tiros nas costas e na cabeça. Um familiar, que não quis se identificar, disse que Cláudio Roberto havia ligado pouco antes de ser morto para avisar que estaria de saída temporária do presídio.

“Vim buscá-lo, por volta de 6h ele já tinha me ligado para falar que tinha saído. Quando cheguei na entrada, recebi uma ligação para informar sobre a morte. Infelizmente essa é a vida. Ele não tinha mais envolvimento com crime, estava com a nossa família, dizia que não queria mais, mas acho que isso pode ter relação com o passado dele”, disse o parente.

Cláudio Roberto tem como histórico criminal envolvimento com tráfico de drogas, roubo e receptação, de acordo com a PM. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ele estava preso desde agosto 2009 e cumpria pena em regime semiaberto. Ele recebeu o benefício da saída temporária, concedido pela Justiça.

A vítima estava presa pelo cometimento de crimes de furto, roubo, receptação, homicídio, posse e porte de arma, tráfico e associação ao tráfico, segundo a pasta.

Ninguém soube informar sobre a autoria do crime e a motivação. A família de Cláudio é de São Gabriel da Palha e veio para Linhares buscar o parente. O corpo dele deve ser encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.