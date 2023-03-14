Homem é preso com submetralhadora dentro de carro na BR 101, em Linhares

Um homem de 32 anos foi preso com uma submetralhadora de fabricação caseira, na tarde desta terça-feira (14), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a arma estava dentro do porta-malas do veículo junto com dois carregadores prolongados.
A PRF informou que o homem é morador de Vila Velha. Ele foi abordado durante uma fiscalização rotineira na rodovia da PRF, em trabalho integrado com a inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
A equipe encontrou no porta-malas a submetralhadora caseira de calibre .380 e os carregadores. O suspeito não tinha nenhuma documentação legal para porte e posse e a arma não possuía registro.
O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso restrito. Já o veículo foi encaminhado ao pátio contratado por ausência de condutor habilitado para liberação.
Procurada a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.