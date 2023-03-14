A cada 10 testes rápidos para dengue realizados em Linhares, no Norte do Espírito Santo, cerca de quatro dão positivo. As informações são da secretaria municipal de Saúde, que começou a testar a população no último dia 6 de março. Desde então 340 testes já foram realizados, desses, 143 atestaram positivos.
Linhares já registrou 1.578 casos de dengue e outros 576 estão em investigação aguardando resultado. No município, duas pessoas perderam a vida para a doença. Uma terceira morte suspeita ainda é investigada.
De acordo com a secretária, com uma gota de sangue, o teste consegue identificar as proteínas que confirmam a doença. O resultado fica pronto em 20 minutos, o que agiliza o tratamento e recuperação do paciente.
“O número de testes positivos é alto, mas é importante ressaltar que a testagem nesse formato visa investigar a doença em um número maior de pessoas, em menor tempo”, afirma a Prefeitura do município.
Epidemia de dengue a cada 10 testes, quatro dão positivo em Linhares
O município comprou cerca de 28 mil testes rápidos para detectar dengue, zika e chikungunya. Segundo a Prefeitura, os exames são uma estratégia na prevenção da dengue, permitindo que as autoridades ajam com mais precisão em áreas de alta incidência da doença e evitar a transmissão.
Os testes estão disponíveis em 10 unidades de saúde dos: Planalto, Bebedouro, Caic (Interlagos), Interlagos II, Santa Cruz, Canivete, Aviso, Lagoa do Meio, Três Barras e São José, além do Hospital Geral de Linhares (HGL), da UPA Infantil 24 horas, no bairro Shell, e da Vigilância Epidemiológica, que fica na sede da Unidade Sanitária de Linhares (USL), no bairro Colina.