Epidemia de dengue: a cada 10 testes, quatro dão positivo em Linhares

A cada 10 testes rápidos para dengue realizados em Linhares, no Norte do Espírito Santo, cerca de 4 dão positivo. Crédito: Prefeitura de Linhares | Divulgação

A cada 10 testes rápidos para dengue realizados em Linhares , no Norte do Espírito Santo , cerca de quatro dão positivo. As informações são da secretaria municipal de Saúde, que começou a testar a população no último dia 6 de março. Desde então 340 testes já foram realizados, desses, 143 atestaram positivos.

Linhares já registrou 1.578 casos de dengue e outros 576 estão em investigação aguardando resultado. No município, duas pessoas perderam a vida para a doença. Uma terceira morte suspeita ainda é investigada

De acordo com a secretária, com uma gota de sangue, o teste consegue identificar as proteínas que confirmam a doença. O resultado fica pronto em 20 minutos, o que agiliza o tratamento e recuperação do paciente.

“O número de testes positivos é alto, mas é importante ressaltar que a testagem nesse formato visa investigar a doença em um número maior de pessoas, em menor tempo”, afirma a Prefeitura do município.

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O município comprou cerca de 28 mil testes rápidos para detectar dengue, zika e chikungunya. Segundo a Prefeitura, os exames são uma estratégia na prevenção da dengue, permitindo que as autoridades ajam com mais precisão em áreas de alta incidência da doença e evitar a transmissão.