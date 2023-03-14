Epidemia: Linhares investiga terceira morte por dengue neste ano

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, investiga uma terceira morte por dengue no município. A vítima é uma mulher de 50 anos, identificada como a dona de casa Eliane Maria da Costa, que faleceu na última quinta-feira (9), de acordo com informações obtidas pela TV Gazeta Norte.

Familiares informaram que a mulher foi internada com sintomas de dengue, como dor de cabeça, febre, vômito e manchas pelo corpo na última quarta-feira (8). Na madrugada do dia seguinte, quinta (9), ela veio a falecer. Eliane morava com o marido, a mãe dela e uma filha. Nesta quarta-feira (15) foi confirmada a dengue como causa da morte dela

Ao todo, a Secretaria de Saúde de Linhares, teve o registro de que 1.578 pessoas contraíram a dengue neste mesmo período. Outros 576 exames aguardam o resultado. Segundo a pasta, desde o dia 6 de março estão sendo oferecidos testes rápidos para o diagnóstico da doença. Foram feitos 340 testes e mais de 40% deles deram positivo.

As duas pessoas que morreram pela doença na cidade são uma mulher de 85 anos, moradora do bairro Juparanã, e um homem de 77, que residia no Bairro Novo Horizonte (BNH). “A Prefeitura de Linhares, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que duas mortes foram confirmadas por dengue no município. Uma morte está sob investigação”, disse a administração, em nota.

Há 28 mil testes rápidos para detectar dengue, zika e chikungunya, disponíveis em 10 unidades de saúde de Linhares: Planalto, Bebedouro, Caic (Interlagos), Interlagos II, Santa Cruz, Canivete, Aviso, Lagoa do Meio, Três Barras e São José, além do Hospital Geral de Linhares (HGL), da UPA Infantil 24 horas, no bairro Shell, e da Vigilância Epidemiológica, que fica na sede da Unidade Sanitária de Linhares (USL), no bairro Colina.

O Estado passa por uma epidemia e teve 12 mortes confirmadas pela doença desde o início do ano até esta quarta-feira (15).