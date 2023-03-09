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Medo

"Pai, não quero morrer", disse menino antes de ser internado com dengue em UTI

A criança de 5 anos foi levada às pressas para o hospital no sábado (4), após ser constatado o quadro grave. Ele teve alta nesta quinta (9) e pode voltar para casa onde a família mora, em Linhares

Publicado em 09 de Março de 2023 às 19:31

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 mar 2023 às 19:31
O pequeno Pietro, de 5 anos, foi internado com dengue em uma UTI de hospital em Colatina. A criança teve alta nesta quinta-feira (9).
O pequeno Pietro, de 5 anos, foi internado com dengue em uma UTI de hospital em Colatina. A criança teve alta nesta quinta-feira (9) Crédito: Acervo pessoal
Antes de ser internado em estado grave com dengue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Colatina, o pequeno Pietro, de 5 anos, disse uma frase que ficou marcada na memória do pai, Odelavide Alves: “pai, eu não quero morrer". O menino foi levado às pressas para o hospital no último sábado (4).
Após os momentos de angústia, os pais receberam uma boa notícia na tarde desta quinta-feira (9). Pietro teve alta e pode voltar para casa onde a família mora, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
"Ele ficou muito desesperado. Ele falava: ‘Pai, eu não quero morrer’. Você ter que segurar seu filho, vendo todo o procedimento que os médicos e enfermeiros fizeram com ele, sem poder fazer nada, você fica de mãos atadas"
Odelavide Alves - Pai
Odelavide Alves pai de menino de 5 anos que foi internado com dengue em UTI de hospital em Colatina. Criança teve alta nesta quinta-feira (9).
Odelavide Alves pai de menino de 5 anos que foi internado com dengue em UTI de hospital em Colatina. Crédito: Jota Júnior
Odelavide conta que o menino começou a apresentar os primeiros sintomas na sexta-feira (3). No sábado (4), ele vomitou sangue. Preocupados, ele e a esposa levaram Pietro para a UPA Infantil, do bairro Shell, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e foi constatado o quadro de dengue.
A informação do diagnóstico também foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares.
“Foi tudo muito rápido. Logo que chegamos, já colocaram os aparelhos nele, e em cerca de 40 minutos ele já estava na ambulância sendo levado para Colatina. [...] Foi uma situação muito desesperadora”, conta o pai.
O menino foi levado para o Hospital Maternidade São José, em Colatina, onde ficou internado até esta tarde. Por nota, a unidade também confirmou que a criança teve alta.
"Ainda não está 100%, está fraquinho. Os médicos disseram que o vírus ainda está ativo nele. [...] Eu achei que eu poderia ter perdido meu filho. Graças a Deus ele está bem e já está com a gente de novo"
Odelavide Alves - Pai
Um adolescente de de 14 anos, também de Linhares, que teve o quadro de dengue confirmado nesta quarta-feira (8) segue  internado sob cuidados médicos no Hospital São José.

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