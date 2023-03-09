"Pai, não quero morrer", disse menino antes de ser internado com dengue em UTI

O pequeno Pietro, de 5 anos, foi internado com dengue em uma UTI de hospital em Colatina. A criança teve alta nesta quinta-feira (9) Crédito: Acervo pessoal

Antes de ser internado em estado grave com dengue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Colatina , o pequeno Pietro, de 5 anos, disse uma frase que ficou marcada na memória do pai, Odelavide Alves: “pai, eu não quero morrer". O menino foi levado às pressas para o hospital no último sábado (4).

Após os momentos de angústia, os pais receberam uma boa notícia na tarde desta quinta-feira (9). Pietro teve alta e pode voltar para casa onde a família mora, em Linhares , no Norte do Espírito Santo

"Ele ficou muito desesperado. Ele falava: ‘Pai, eu não quero morrer’. Você ter que segurar seu filho, vendo todo o procedimento que os médicos e enfermeiros fizeram com ele, sem poder fazer nada, você fica de mãos atadas" Odelavide Alves - Pai

Odelavide Alves pai de menino de 5 anos que foi internado com dengue em UTI de hospital em Colatina. Crédito: Jota Júnior

Odelavide conta que o menino começou a apresentar os primeiros sintomas na sexta-feira (3). No sábado (4), ele vomitou sangue. Preocupados, ele e a esposa levaram Pietro para a UPA Infantil, do bairro Shell, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e foi constatado o quadro de dengue.

A informação do diagnóstico também foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares.

“Foi tudo muito rápido. Logo que chegamos, já colocaram os aparelhos nele, e em cerca de 40 minutos ele já estava na ambulância sendo levado para Colatina. [...] Foi uma situação muito desesperadora”, conta o pai.

O menino foi levado para o Hospital Maternidade São José, em Colatina, onde ficou internado até esta tarde. Por nota, a unidade também confirmou que a criança teve alta.

"Ainda não está 100%, está fraquinho. Os médicos disseram que o vírus ainda está ativo nele. [...] Eu achei que eu poderia ter perdido meu filho. Graças a Deus ele está bem e já está com a gente de novo" Odelavide Alves - Pai