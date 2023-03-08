Criança e adolescente com dengue são internados em estado grave, em Colatina

Um adolescente de 14 anos e uma criança de 5 anos foram internados em estado grave com dengue em um hospital de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os pacientes são do município de Linhares, no Norte do Estado, e a confirmação do quadro da doença foi passada pela Prefeitura do município, nesta quarta-feira (8).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança e o adolescente foram atendidos na UPA Infantil, no bairro Shell. Com quadro confirmado de dengue e sinais de alarme, eles foram transferidos para o Hospital Maternidade São José, em Colatina.
Nesta quinta-feira (9), o Hospital São José informou que a criança de 5 anos teve alta, já o adolescente internado sob cuidados médicos.
O Espírito Santo vive uma epidemia da doença. O número de mortes causadas pela dengue triplicou em duas semanas no Estado. Dos dias 12 a 25 de fevereiro, o total de óbitos subiu de três para nove, segundo boletins da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).