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Dupla proteção

Anvisa aprova nova vacina para a prevenção da dengue

A Qdenga  é destinada a crianças acima de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos e pode ser aplicada em esquema de duas doses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2023 às 21:18

Publicado em 02 de Março de 2023 às 21:18

BRASÍLIA - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quinta-feira (2) o registro de uma nova vacina para a prevenção da dengue. Esse é o segundo imunizante aprovado contra a doença no Brasil.
A vacina Qdenga, da empresa Takeda Pharma, é composta de quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, conferindo assim uma ampla proteção contra esta enfermidade.
Primeiro caso de transmissão sexual de dengue é confirmado na Espanha
Mosquito Aedes aegypti: vacina é composta de quatro diferentes sorotipos do vírus causador da dengue Crédito: Freepik
O produto é destinado a crianças acima de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos e será aplicado em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.
Na avaliação clínica da vacina foi demonstrada uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo em 12 meses após administração da vacina.
"A demonstração da eficácia da vacina Qdenga tem suporte principalmente nos resultados de um estudo de larga escala, estudo de fase 3, randomizado e controlado por placebo, conduzido em países endêmicos para dengue com o objetivo de avaliar a eficácia, segurança e imunogenicidade da vacina" disse a Anvisa, em nota.
A vacina Qdenga também foi avaliada pela EMA [agência sanitária europeia], tendo recebido uma recomendação positiva no âmbito do programa "EU Medicines for all", um mecanismo que permite a avaliação de medicamentos que se destinam a ser utilizados em países de baixa e média renda fora da União Europeia (UE).
A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que mantidas as condições aprovadas. A vacina, contudo, segue sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa.

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