Dona de casa é terceira a morrer vítima da dengue em Linhares

Familiares informaram que a mulher foi internada com sintomas de dengue, como dor de cabeça, febre, vômito e manchas pelo corpo na última quarta-feira (8). Na madrugada do dia seguinte, quinta-feira (9), ela morreu. Eliane morava com o marido, a mãe dela e uma filha.

Até o momento, o Estado tem 12 mortes confirmadas pela doença desde o início do ano. Linhares é a cidade com o maior número de vítimas: três mortes. As outras duas pessoas que morreram pela doença no município são uma idosa de 85 anos, moradora do bairro Juparanã, e um idoso de 77, que residia no Bairro Novo Horizonte (BNH).