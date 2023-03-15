Dona de casa é terceira a morrer vítima da dengue em Linhares

A terceira morte deste ano por dengue que estava em investigação em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi confirmada pelo município e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo apuração da TV Gazeta Norte, a vítima é a dona de casa Eliane Maria da Costa, de 50 anos, moradora do bairro Nova Betânia.
Familiares informaram que a mulher foi internada com sintomas de dengue, como dor de cabeça, febre, vômito e manchas pelo corpo na última quarta-feira (8). Na madrugada do dia seguinte, quinta-feira (9), ela morreu. Eliane morava com o marido, a mãe dela e uma filha.
Até o momento, o Estado tem 12 mortes confirmadas pela doença desde o início do ano. Linhares é a cidade com o maior número de vítimas: três mortes. As outras duas pessoas que morreram pela doença no município são uma idosa de 85 anos, moradora do bairro Juparanã, e um idoso de 77, que residia no Bairro Novo Horizonte (BNH).
As outras mortes ocorreram em Vitória (2), Serra (2), Castelo (2), Governador Lindenberg, Muqui e Muniz Freire.