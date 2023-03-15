Homem morre em acidente entre três caminhões na BR 259 em Colatina

Segundo a PRF, o condutor de um dos caminhões perdeu o controle da direção, colidindo em outros dois que estavam no acostamento. A vítima estava fora de um caminhão Munk, operando o equipamento, em socorro mecânico ao terceiro caminhão. A vítima acabou sendo atingida e prensada.

O óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por imagens, é possível ver que os veículos ocuparam toda a pista, ficando um ao lado do outro, sendo dois em um sentido e o outro no sentido contrário.