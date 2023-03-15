Homem morre em acidente entre três caminhões na BR 259 em Colatina

Um homem morreu em um acidente envolvendo três caminhões no km 48 da BR 259, no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (15). A pista precisou ser parcialmente interditada, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação disse que a vítima Leonardo Stefeno Menegatti, de 43 anos, que não teve a idade confirmada, estava fora do caminhão, e foi prensada.
Segundo a PRF, o condutor de um dos caminhões perdeu o controle da direção, colidindo em outros dois que estavam no acostamento. A vítima estava fora de um caminhão Munk, operando o equipamento, em socorro mecânico ao terceiro caminhão. A vítima acabou sendo atingida e prensada.
O óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por imagens, é possível ver que os veículos ocuparam toda a pista, ficando um ao lado do outro, sendo dois em um sentido e o outro no sentido contrário.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu o corpo da vítima. O trânsito ficou interditado por cerca de 40 minutos. Durante a tarde desta quarta-feira (15), o trecho funcionou no sistema pare e siga. No início da noite, a rodovia foi totalmente liberada.