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Bairro Barbados

Homem morre em acidente entre três caminhões na BR 259 em Colatina

Veículos ocuparam toda a pista, ficando um ao lado do outro; trecho da rodovia foi parcialmente interditado pra atendimento à ocorrência, segundo a PRF
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 mar 2023 às 12:11

Publicado em 15 de Março de 2023 às 12:11

Acidente aconteceu na altura do bairro Barbados, em Colatina
Acidente aconteceu na altura do bairro Barbados, em Colatina Crédito: Divulgação/PRF
Um homem morreu em um acidente envolvendo três caminhões no km 48 da BR 259, no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (15). A pista precisou ser parcialmente interditada, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação disse que a vítima Leonardo Stefeno Menegatti, de 43 anos, que não teve a idade confirmada, estava fora do caminhão, e foi prensada. 
Segundo a PRF, o condutor de um dos caminhões perdeu o controle da direção, colidindo em outros dois que estavam no acostamento. A vítima estava fora de um caminhão Munk, operando o equipamento, em socorro mecânico ao terceiro caminhão. A vítima acabou sendo atingida e prensada.
O óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por imagens, é possível ver que os veículos ocuparam toda a pista, ficando um ao lado do outro, sendo dois em um sentido e o outro no sentido contrário. 
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu o corpo da vítima. O trânsito ficou interditado por cerca de 40 minutos. Durante a tarde desta quarta-feira (15), o trecho funcionou no sistema pare e siga. No início da noite, a rodovia foi totalmente liberada.

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