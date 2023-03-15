ES terá tempo instável até o fim de semana com chuva e calorão

A quarta-feira (15) começou com chuva e nebulosidade em algumas localidades do Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo deve continuar assim até o fim de semana. As temperaturas seguirão altas, podendo chegar aos 34 °C na Grande Vitória, com precipitações isoladas em algumas regiões.
O Incaper explicou que a chuva no Estado não ocorre devido à passagem de uma frente fria e sim por causa da umidade trazida pelos ventos costeiros combinada com o calor.
A previsão para esta quarta-feira (15) é que essa combinação provoque chuva rápida em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado.
Na quinta-feira (16) e na sexta-feira (17), essa instabilidade será mais frequente no trecho litorâneo, enquanto as demais áreas terão chuva mais espalhada.
Para sábado (18), a previsão do Incaper é de chuva isolada para todo o Estado, enquanto no domingo (20), a instabilidade atinge a Região Nordeste e as demais áreas. Na Grande Vitória e o Litoral Sul, o sol predomina e não chove.