ES terá tempo instável até o fim de semana com chuva e calorão

Cais da Praia do Suá em dia nublado e chuvoso Crédito: Fernando Madeira

O Incaper explicou que a chuva no Estado não ocorre devido à passagem de uma frente fria e sim por causa da umidade trazida pelos ventos costeiros combinada com o calor.

A previsão para esta quarta-feira (15) é que essa combinação provoque chuva rápida em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado.

Na quinta-feira (16) e na sexta-feira (17), essa instabilidade será mais frequente no trecho litorâneo, enquanto as demais áreas terão chuva mais espalhada.