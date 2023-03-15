Conheça por dentro como é o primeiro barco do aquaviário; veja vídeo

Presente na memória de muitos capixabas, o aquaviário está prestes a ter as atividades retomadas na Grande Vitória. A expectativa do governo estadual é iniciar as operações do modal em maio deste ano, inicialmente com três estações e três barcos. Nesta quarta-feira (15), a reportagem de A Gazeta participou de um evento-teste e conheceu o primeiro barco recebido pelo Estado Confira os detalhes no vídeo abaixo.
Além de autoridades, profissionais de veículos de imprensa também puderam acompanhar o evento-teste com a embarcação que será utilizada no aquaviário.
Mudanças de prazo
Na última sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que o início das atividades do modal vai ficar para maio. O projeto integral do novo aquaviário previa quatro estações (Praça do Papa, Rodoviária, Prainha e Porto de Santana) e quatro barcos, mas, segundo a Semobi, a operação inicial contará com três estações e três barcos.
No início de março, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou que as estações na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, e a da Prainha, em Vila Velha, estão na fase de construção dos pontos de embarque e desembarque. Já a de Porto de Santana, em Cariacica, está totalmente concluída.
O Estado esperava iniciar as atividades em novembro de 2022, depois mudou o prazo para março. Damasceno então declarou que o início das operações passaria para abril e começaria por Cariacica e Vitória, mas um novo cronograma foi divulgado e agora a perspectiva é começar o transporte de passageiros em maio. Pelo projeto inicial, ainda faltará a construção da estação da Rodoviária de Vitória.
Em setembro de 2022, conforme noticiou A Gazeta, a obra ainda não havia sido iniciada. Sobre isso, a Semobi reforçou que, inicialmente, o aquaviário se dará com três estações e três barcos.