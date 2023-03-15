Conheça por dentro como é o primeiro barco do aquaviário; veja vídeo

Primeira embarcação do novo aquaviário na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta participou de um evento-teste e conheceu o primeiro barco recebido pelo Estado Confira os detalhes no vídeo abaixo. Presente na memória de muitos capixabas, o aquaviário está prestes a ter as atividades retomadas na Grande Vitória. A expectativa do governo estadual é iniciar as operações do modal em maio deste ano, inicialmente com três estações e três barcos. Nesta quarta-feira (15), a reportagem departicipou de um evento-teste e conheceu o primeiro barco recebido pelo Estado

Além de autoridades, profissionais de veículos de imprensa também puderam acompanhar o evento-teste com a embarcação que será utilizada no aquaviário.

Parte interna de barco que será utilizado no aquaviário no ES Crédito: Vinicius Zagoto

Mudanças de prazo

No início de março, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou que as estações na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, e a da Prainha, em Vila Velha, estão na fase de construção dos pontos de embarque e desembarque. Já a de Porto de Santana, em Cariacica, está totalmente concluída.

O Estado esperava iniciar as atividades em novembro de 2022, depois mudou o prazo para março. Damasceno então declarou que o início das operações passaria para abril e começaria por Cariacica e Vitória, mas um novo cronograma foi divulgado e agora a perspectiva é começar o transporte de passageiros em maio. Pelo projeto inicial, ainda faltará a construção da estação da Rodoviária de Vitória.