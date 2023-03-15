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Primeira embarcação do novo aquaviário na Grande Vitória  Fernando Madeira
Confira detalhes

Conheça por dentro como é o primeiro barco do aquaviário; veja vídeo

Reportagem de A Gazeta esteve, nesta quarta-feira (15), na primeira embarcação recebida pelo governo do Estado e mostra os detalhes do barco

Vinicius Zagoto

Repórter

Publicado em 15 de Março de 2023 às 10:52

Publicado em

15 mar 2023 às 10:52
Primeira embarcação do novo aquaviário na Grande Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Presente na memória de muitos capixabas, o aquaviário está prestes a ter as atividades retomadas na Grande Vitória. A expectativa do governo estadual é iniciar as operações do modal em maio deste ano, inicialmente com três estações e três barcos. Nesta quarta-feira (15), a reportagem de A Gazeta participou de um evento-teste e conheceu o primeiro barco recebido pelo Estado Confira os detalhes no vídeo abaixo
Além de autoridades, profissionais de veículos de imprensa também puderam acompanhar o evento-teste com a embarcação que será utilizada no aquaviário. 
Parte interna de barco que será utilizado no aquaviário no ES
Parte interna de barco que será utilizado no aquaviário no ES Crédito: Vinicius Zagoto

Mudanças de prazo

Na última sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que o início das atividades do modal vai ficar para maio. O projeto integral do novo aquaviário previa quatro estações (Praça do Papa, Rodoviária, Prainha e Porto de Santana) e quatro barcos, mas, segundo a Semobi, a operação inicial contará com três estações e três barcos.

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No início de março, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou que as estações na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, e a da Prainha, em Vila Velha, estão na fase de construção dos pontos de embarque e desembarque. Já a de Porto de Santana, em Cariacica, está totalmente concluída.
O Estado esperava iniciar as atividades em novembro de 2022, depois mudou o prazo para março. Damasceno então declarou que o início das operações passaria para abril e começaria por Cariacica e Vitória, mas um novo cronograma foi divulgado e agora a perspectiva é começar o transporte de passageiros em maio. Pelo projeto inicial, ainda faltará a construção da estação da Rodoviária de Vitória.
Em setembro de 2022, conforme noticiou A Gazeta, a obra ainda não havia sido iniciada. Sobre isso, a Semobi reforçou que, inicialmente, o aquaviário se dará com três estações e três barcos.

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