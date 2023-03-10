Aquaviário: 1° barco é testado e início das atividades é adiado para maio

A empresa responsável pela operação do novo Aquaviário realiza testes com a primeira embarcação que chegou ao Estado para operar na Baía de Vitória. Nesta sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) apresentou um novo cronograma para A Gazeta e informou que o início das atividades do modal vai ficar para maio.
O projeto integral do novo Aquaviário previa quatro estações (Praça do Papa, Rodoviária, Prainha e Porto de Santana) e quatro barcos, mas, segundo a Semobi, a operação inicial contará com três estações e três barcos.
No início de março, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou que as estações na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, e a da Prainha, em Vila Velha, estão na fase de construção dos pontos de embarque e desembarque. Já a de Porto de Santana, em Cariacica, está totalmente concluída.
O Estado esperava iniciar as atividades em novembro de 2022, depois mudou o prazo para março. Damasceno então declarou que o início das operações passaria para abril e começaria por Cariacica e Vitória, mas um novo cronograma foi divulgado e agora a perspectiva é começar o transporte de passageiros em maio.
Pelo projeto inicial, ainda faltará a construção da estação da Rodoviária de Vitória. Em setembro de 2022, conforme noticiou A Gazeta, a obra ainda não havia sido iniciada. Sobre isso, a Semobi reforçou que, inicialmente, o Aquaviário se dará com três estações e três barcos.
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o primeiro barco com nova pintura e navegando na região do Porto de Vitória. Damasceno explicou que a embarcação recebeu ajustes e agora também conta com espaço para a fixação de bicicletas.
“A gente conclui neste mês a estação de Vitória”, pontuou Damasceno. “Com a estação de Vitória concluída a gente tem capacidade de operação, porque eu já vou ter a de Porto de Santana, que está pronta. Estamos fazendo agora o processo de instalação de catracas, bilhetagem, tudo isso para fazer o controle”, explicou o secretário.
Enquanto o primeiro barco é testado, o Estado espera que os demais sejam entregues em abril, vindos de Porto Seguro, na Bahia.
"A secretaria tramita os processos para emissão e validação das licenças necessárias. Com a emissão das licenças e regularização, o governo deve incluir e iniciar as operações do Aquaviário, com tarifa única integrada ao Sistema Transcol, por meio do CartãoGV.", finalizou a Semobi, em nota.
Aquaviário - primeiro barco é testado e início das atividades é adiado para maio