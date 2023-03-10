Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Aquaviário: 1° barco é testado e início das atividades é adiado para maio

Governo do Estado esperava iniciar as atividades em novembro de 2022, depois mudou o prazo para março e, mais recentemente, informou que começaria em abril

Publicado em 10 de Março de 2023 às 13:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 mar 2023 às 13:30
Aquaviário testa primeiro barco e início das atividades muda para maio
Embarcaçao do Aquaviário em teste próximo do Penedo, na Baía de Vitória Crédito: Reprodução
A empresa responsável pela operação do novo Aquaviário realiza testes com a primeira embarcação que chegou ao Estado para operar na Baía de Vitória. Nesta sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) apresentou um novo cronograma para A Gazeta e informou que o início das atividades do modal vai ficar para maio. 
O projeto integral do novo Aquaviário previa quatro estações (Praça do Papa, Rodoviária, Prainha e Porto de Santana) e quatro barcos, mas, segundo a Semobi, a operação inicial contará com três estações e três barcos. 
No início de março, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou que as estações na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, e a da Prainha, em Vila Velhaestão na fase de construção dos pontos de embarque e desembarque. Já a de Porto de Santana, em Cariacica, está totalmente concluída. 
O Estado esperava iniciar as atividades em novembro de 2022, depois mudou o prazo para março. Damasceno então declarou que o início das operações passaria para abril e começaria por Cariacica Vitória, mas um novo cronograma foi divulgado e agora a perspectiva é começar o transporte de passageiros em maio. 
Pelo projeto inicial, ainda faltará a construção da estação da Rodoviária de Vitória. Em setembro de 2022, conforme noticiou A Gazetaa obra ainda não havia sido iniciada. Sobre isso, a Semobi reforçou que, inicialmente, o Aquaviário se dará com três estações e três barcos.
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o primeiro barco com nova pintura e navegando na região do Porto de Vitória. Damasceno explicou que a embarcação recebeu ajustes e agora também conta com espaço para a fixação de bicicletas. 
“A gente conclui neste mês a estação de Vitória”, pontuou Damasceno. “Com a estação de Vitória concluída a gente tem capacidade de operação, porque eu já vou ter a de Porto de Santana, que está pronta. Estamos fazendo agora o processo de instalação de catracas, bilhetagem, tudo isso para fazer o controle”, explicou o secretário.
Enquanto o primeiro barco é testado, o Estado espera que os demais sejam entregues em abril, vindos de Porto Seguro, na Bahia. 
"A secretaria tramita os processos para emissão e validação das licenças necessárias. Com a emissão das licenças e regularização, o governo deve incluir e iniciar as operações do Aquaviário, com tarifa única integrada ao Sistema Transcol, por meio do CartãoGV.", finalizou a Semobi, em nota. 
Aquaviário - primeiro barco é testado e início das atividades é adiado para maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Mobilidade Urbana Baía de Vitória Semobi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados