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Mobilidade urbana

Aquaviário pode ficar para abril e começar por Cariacica e Vitória

Secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno explicou que ainda falta finalizar duas estações e o governo espera a chegada de dois barcos

Publicado em 03 de Março de 2023 às 07:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 mar 2023 às 07:00
Embarcação do sistema aquaviário em teste
Embarcação do sistema aquaviário em teste na Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O novo Aquaviário deve ficar para abril e começar a operar por Cariacica e Vitória. A mudança na data contraria a expectativa inicial do governo do Espírito Santo, que em novembro de 2022 anunciou o início das atividades do modal para março deste ano.
A alteração no cronograma ocorre porque duas estações ainda estão em obras e dois barcos ainda não chegaram, conforme declarou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, para A Gazeta.
A estação de Porto Santana, em Cariacica, é a única pronta até o momento. Em Vitória, na estação da Praça do Papa, Enseada do Suá, falta a passarela que liga o local onde ficam os passageiros até os barcos. A previsão é que ela chegue até o meio de março. “A gente conclui este mês a estação de Vitória”, pontuou Damasceno.
Em um vídeo publicado nas redes sociais em fevereiro, o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) visitou a estação da Praça do Papa. É possível ver que o terminal de embarque ainda precisava de ajustes e a passarela ainda não havia sido instalada. 
“Com a estação de Vitória concluída a gente tem capacidade de operação, porque eu já vou ter a de Porto de Santana, que está pronta. Estamos fazendo agora o processo de instalação de catracas, bilhetagem, tudo isso para fazer o controle”, explicou.
Já na Prainha, em Vila Velha, houve um atraso devido a uma negociação com pescadores da região. Segundo o secretário, a parte em terra já está pronta, mas falta a fundação da estrutura no mar, além do píer.
Sobre os barcos, o secretário explicou que o primeiro já foi finalizado e recebeu pintura e espaço para bicicletas. Está prevista a chegada de outros dois vindos de Porto Seguro, na Bahia. O segundo chega em março e o terceiro entre abril e maio.
Questionado por A Gazeta sobre o início das operações, o secretário disse que ainda é necessário fazer alguns testes.
“Fica para o fim de março e o início de abril. Quero fazer alguns testes, principalmente de integração, com os barcos, tempo de percurso, a produtividade do barco, para que a gente possa receber também a aprovação da Capitania dos Portos”, finalizou
Aquaviário pode ficar para abril e começar por Cariacica e Vitória

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