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Maus-tratos

Mãe agride filho de 2 anos e vira caso de polícia em Linhares

A polícia e o Conselho Tutelar foram acionados após denúncias e levaram a criança. O menino foi encaminhado para realizar exame de corpo delito e, depois, foi entregue ao pai

Publicado em 13 de Março de 2023 às 17:43

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mar 2023 às 17:43
Uma mulher de 39 anos foi denunciada após agredir o filho de apenas 2 anos na tarde deste domingo (12), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A polícia e o Conselho Tutelar foram acionados após denúncias de maus-tratos, e conseguiram retirar a criança do local. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) do município.
Um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra as marcas vermelhas de agressão pelo corpo do menino. Uma pessoa pergunta para a criança quem o machucou e ele responde “foi a mamãe”. Para preservar a imagem da vítima, o vídeo não será divulgado.
Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Conselho Tutelar, e retirar a criança da mãe. O menino foi entregue sob os cuidados do pai. De acordo com a Polícia Civil, ele precisou ser encaminhado para realização de exame de corpo delito no Serviço Médico Legal de Linhares.
Durante a ocorrência a mulher acabou ferindo a si mesma com objetos cortantes e precisou ser levada para o Hospital Geral de Linhares, onde permanece internada.
A PC informou que os fatos estão sendo apurados por meio da DPCAI de Linhares, onde será colhido o depoimento de todos os envolvidos.

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