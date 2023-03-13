Mãe agride filho de 2 anos e vira caso de polícia em Linhares

Uma mulher de 39 anos foi denunciada após agredir o filho de apenas 2 anos na tarde deste domingo (12), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A polícia e o Conselho Tutelar foram acionados após denúncias de maus-tratos, e conseguiram retirar a criança do local. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) do município.
Um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra as marcas vermelhas de agressão pelo corpo do menino. Uma pessoa pergunta para a criança quem o machucou e ele responde “foi a mamãe”. Para preservar a imagem da vítima, o vídeo não será divulgado.
A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Conselho Tutelar, e retirar a criança da mãe. O menino foi entregue sob os cuidados do pai. De acordo com a Polícia Civil, ele precisou ser encaminhado para realização de exame de corpo delito no Serviço Médico Legal de Linhares.
Durante a ocorrência a mulher acabou ferindo a si mesma com objetos cortantes e precisou ser levada para o Hospital Geral de Linhares, onde permanece internada.
A PC informou que os fatos estão sendo apurados por meio da DPCAI de Linhares, onde será colhido o depoimento de todos os envolvidos.