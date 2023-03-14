"É caixão, cadeira de rodas ou cadeia", desabafa avó sobre adolescente morto no ES

Um adolescente de apenas 13 anos foi morto a tiros quando voltava para casa, na noite dessa segunda-feira (13), por volta das 22h40. Adriano Silva de Mello sofreu os disparos já perto de onde morava, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha . Ele era estudante, nascido e criado na região.

Segundo testemunhas, Adriano estava voltando da praça do bairro, onde tinha jogado futebol, quando parou para conversar com um amigo na rua e foi assassinado. Ninguém soube detalhar a dinâmica do crime. No local, os policiais disseram que Adriano foi executado com vários tiros.

Adriano Silva de Mello, de 13 anos, foi morto a tiros em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

De acordo com a família, o adolescente não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas andava com pessoas que possivelmente tinham ligação com o crime e, por isso, pode ter sido morto. Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, Solange Silva comentou sobre o neto e fez um forte desabafo.

"Nos últimos dias, minha filha teve até que levá-lo para o trabalho (porque ele estava rebelde e só queria ficar na rua). O patrão dela foi como um pai, quis ajudar: colocou meu neto na escolinha, no futebol, e comprou um uniforme completo para ele", lembrou, na manhã desta terça-feira (14).

"Eu fico olhando esses filhos que não obedecem e fica uma situação difícil, porque não tem outro jeito: é caixão, cadeira de rodas ou cadeia" Solange Silva - Avó do adolescente

Polícia Militar informou que foi acionada para ir até o Hospital Evangélico de Vila Velha – local onde o adolescente deu entrada com "diversas perfurações de arma de fogo", após ser socorrido de carro por pessoas que estavam na região onde o crime aconteceu, e acabou não resistindo aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de Adriano foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

Avó faz apelo a crianças e jovens

Diante do recente comportamento do adolescente e do triste desfecho, Solange Silva fez um apelo para que crianças e jovens deem mais ouvidos aos responsáveis. "Eu sei exatamente o que minha filha está passando e quero dizer aos filhos: obedeçam os pais, porque eles sempre querem o melhor", afirmou.