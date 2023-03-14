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Executado a tiros

"É caixão, cadeira de rodas ou cadeia", desabafa avó sobre adolescente morto no ES

Adriano Silva de Mello estava voltando para casa, quando foi baleado diversas vezes na noite dessa segunda-feira (13); nenhum suspeito do crime foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2023 às 11:37

Publicado em 14 de Março de 2023 às 11:37

Um adolescente de apenas 13 anos foi morto a tiros quando voltava para casa, na noite dessa segunda-feira (13), por volta das 22h40. Adriano Silva de Mello sofreu os disparos já perto de onde morava, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Ele era estudante, nascido e criado na região.
Segundo testemunhas, Adriano estava voltando da praça do bairro, onde tinha jogado futebol, quando parou para conversar com um amigo na rua e foi assassinado. Ninguém soube detalhar a dinâmica do crime. No local, os policiais disseram que Adriano foi executado com vários tiros.
Adriano Silva de Mello, de 13 anos, foi morto a tiros em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha
Adriano Silva de Mello, de 13 anos, foi morto a tiros em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar
De acordo com a família, o adolescente não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas andava com pessoas que possivelmente tinham ligação com o crime e, por isso, pode ter sido morto. Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, Solange Silva comentou sobre o neto e fez um forte desabafo.
"Nos últimos dias, minha filha teve até que levá-lo para o trabalho (porque ele estava rebelde e só queria ficar na rua). O patrão dela foi como um pai, quis ajudar: colocou meu neto na escolinha, no futebol, e comprou um uniforme completo para ele", lembrou, na manhã desta terça-feira (14).
"Eu fico olhando esses filhos que não obedecem e fica uma situação difícil, porque não tem outro jeito: é caixão, cadeira de rodas ou cadeia"
Solange Silva - Avó do adolescente
Polícia Militar informou que foi acionada para ir até o Hospital Evangélico de Vila Velha – local onde o adolescente deu entrada com "diversas perfurações de arma de fogo", após ser socorrido de carro por pessoas que estavam na região onde o crime aconteceu, e acabou não resistindo aos ferimentos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de Adriano foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

Avó faz apelo a crianças e jovens

Diante do recente comportamento do adolescente e do triste desfecho, Solange Silva fez um apelo para que crianças e jovens deem mais ouvidos aos responsáveis. "Eu sei exatamente o que minha filha está passando e quero dizer aos filhos: obedeçam os pais, porque eles sempre querem o melhor", afirmou.
É caixão, cadeira de rodas ou cadeia, desabafa avó sobre adolescente morto no ES

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