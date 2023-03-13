Homem é suspeito de abusar sexualmente de criança de 9 anos em Guaçuí

Um homem é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos em Guaçuí, no Sul do Estado. A polícia foi acionada na tarde desta segunda-feira (13) pela mãe da vítima, que disse teria ficado sabendo do suposto crime recentemente.
Segundo a Polícia Militar (PM), a solicitante relatou que o homem teria abusado da filha dela na noite do dia 9 de março, “quando ela teria deixado a criança na casa dos avós paternos e ido em casa buscar documentos para levar a menina ao médico, visto que ela teria caído de um cavalo e quebrado o braço”.
A PM informou que a vítima não estava com a solicitante no momento do acionamento. “Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato”, divulgou a corporação.
Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí. “E, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, completou.