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Em investigação

Homem é suspeito de abusar sexualmente de criança de 9 anos em Guaçuí

Para a polícia, a mãe da vítima contou que o suposto crime teria acontecido quando ela teria deixado a criança na casa dos avós paternos

Publicado em 13 de Março de 2023 às 19:01

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 mar 2023 às 19:01
Um homem é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos em Guaçuí, no Sul do Estado. A polícia foi acionada na tarde desta segunda-feira (13) pela mãe da vítima, que disse teria ficado sabendo do suposto crime recentemente.
Segundo a Polícia Militar (PM), a solicitante relatou que o homem teria abusado da filha dela na noite do dia 9 de março, “quando ela teria deixado a criança na casa dos avós paternos e ido em casa buscar documentos para levar a menina ao médico, visto que ela teria caído de um cavalo e quebrado o braço”.
A PM informou que a vítima não estava com a solicitante no momento do acionamento. “Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato”, divulgou a corporação.
Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí. “E, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, completou.

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