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No Sul do ES

Homem é preso após tiros em festa de carnaval de Guaçuí

Com o suspeito, que tem 18 anos, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, munições e uma arma de fogo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 fev 2023 às 16:40

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 16:40

Suspeito de ter feito disparos com arma perto de festa de carnaval é detido em Guaçuí
A polícia apreendeu drogas, dinheiro, munições e uma arma de fogo Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
Um homem de 18 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira (20), em Guaçuí, no Sul do Estado. Ele é suspeito de ter efetuado disparos de arma de fogo em frente ao Parque de Exposições, onde estavam sendo realizadas as festividades de carnaval na cidade.
Segundo o Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), a polícia teve conhecimento do fato por volta das 3h18. Após patrulhamento, o suspeito foi localizado e abordado.
Com o indivíduo, os militares encontraram duas pedras de crack, quatro munições de calibre 32, uma quantia R$ 98 em espécie e uma pistola calibre 7,65mm.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à 6ª Delegacia Regional de Alegre para serem tomadas as demais providências.
Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e posse de droga para consumo próprio e encaminhado ao presídio.

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