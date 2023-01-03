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Dupla comete assalto e suspeito é preso dentro de cesto de roupas em Guaçuí

Um dos criminosos, segundo a Polícia Civil, é bastante conhecido por cometer furtos na região central do município do Sul capixaba
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

03 jan 2023 às 19:17

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 19:17

Dois homens, um de 33 e 36 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (3), após roubarem um senhor de 60 anos, durante a madrugada desta terça-feira (03), na Rodoviária de Guaçuí, município do Sul capixaba. No momento da prisão, de acordo com a Polícia Civil, um deles estava escondido em um cesto de roupas.
Imagens do videomonitoramento do município registraram toda a ação dos criminosos (assista acima). É possível ver que a vítima está deitada em um banco da rodoviária, aguardando a chegada de um ônibus, quando é surpreendida por um dos assaltantes com uma faca. O criminoso levou uma pochete do homem, com documentos e um aparelho celular, enquanto o comparsa dava cobertura.
Pela manhã, policiais realizaram buscas para localizar a dupla, o que foi possível devido aos registros de câmeras de videomonitoramento do município. Um dos criminosos, segundo a Polícia Civil, é bastante conhecido por cometer furtos na região central de Guaçuí, onde fica localizada a rodoviária.
Com a informação de quem era um dos assaltantes, uma equipe esteve na residência do suspeito e lá localizou o segundo autor do roubo, que estava escondido em um cesto de roupas, e acabou sendo preso. Na residência foram encontradas as roupas que a dupla usava no momento do crime.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois possuem processos judiciais pelos crimes de roubo e furto, e foram autuados por roubo majorado e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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