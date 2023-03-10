Dupla força motorista a parar em rodovia e rouba caminhonete em Guaçuí

Um motorista de 35 anos teve sua caminhonete roubada em um assalto na ES 484, em Guaçuí, na Região do Caparaó, na noite desta quinta-feira (9). Segundo relato da vítima à Polícia Militar, dois homens armados – que estavam em uma Toyota Hilux – chegaram a bater no veículo dele, forçando-o a parar, o renderam no meio da estrada e um deles assumiu a direção da Volkswagen Amarok. Um cerco policial foi montado, mas os bandidos conseguiram fugir, nos automóveis.
O homem contou que estava seguindo pela rodovia em direção a Guaçuí e que, próximo a um trevo, aconteceu o assalto. Ele contou que os suspeitos levaram a Volkswagen Amarok e documentos pessoais que estavam dentro do veículo. A vítima relatou aos policiais que a dupla fugiu em direção a São José do Calçado.
A PM informou que recebeu chamado sobre o assalto às 21h e, em seguida, montou um cerco nas principais vias de acesso e possíveis rotas de fuga, inclusive informando aos policiais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, visto a proximidade com os Estados. Viaturas realizaram patrulhamento, mas os suspeitos não foram localizados, segundo a corporação.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Civil para saber sobre as investigações, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.