Dupla força motorista a parar em rodovia e rouba caminhonete em Guaçuí

A PM informou que recebeu chamado sobre o assalto às 21h e, em seguida, montou um cerco nas principais vias de acesso e possíveis rotas de fuga, inclusive informando aos policiais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, visto a proximidade com os Estados. Viaturas realizaram patrulhamento, mas os suspeitos não foram localizados, segundo a corporação.