Capixaba preso por morte de grávida tinha relacionamento duplo há oito anos

Diogo Viola de Nadai e Letycia Peixoto Fonseca; a gestante foi morta a tiros na última quinta-feira, em Campos Crédito: Reprodução

O capixaba e a esposa são do Espírito Santo e moravam em Campos dos Goytacazes, onde ele conheceu Letycia e iniciou um relacionamento com ela.

O jornal O Globo apurou que, na representação pela prisão temporária do capixaba, a delegada Natália Brito Patrão, titular da 134ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes, afirma que com a aproximação do nascimento da filha de Letycia com o suspeito, “chegou um momento crucial” para que o professor decidisse o que fazer. Ela estava grávida de oito meses.

A delegada declarou que Diogo decidiu matar uma das duas mulher e escolheu Letycia, “eliminando o seu grande problema”. Ainda segundo Natália, não tendo mais as duas mulheres, o relacionamento com a outra estaria solucionado.

Nos depoimentos dados à polícia, Diogo e a esposa alegaram que não estavam mais juntos há cerca de três anos, apesar de não terem se separado formalmente. Eles afirmaram que são apenas amigos.

No entanto, para a polícia, as trocas de mensagens entre os dois comprovam que ainda havia relacionamento amoroso entre o casal. Em conversas levantadas nas investigações, um se refere ao outro como “amor” e os dois trocam declarações afetivas.

A esposa chega a questionar, inclusive, se o professor iria para casa, demonstrando que ambos residiam juntos.

Diogo mantinha um relacionamento com Letycia e convivia com os familiares dela, segundo apurou o Globo. No entanto, a vítima não conhecia os parentes do professor. Ela chegou a engravidar dele antes, mas perdeu o bebê. Com a esposa, Diogo não tinha filhos.